Современный и уютный салон красоты работает по адресу: Зеленоград, корпус 622. В салоне оказывают различные парикмахерские услуги, можно нарастить волосы, заплести афрокосички, сделать праздничный и повседневый макияж. Салон открыт 10:00 до 20:00 и работает по предварительной записи.
Салон предлагает следующие услуги:
- Все техники сложных окрашиваний: Омбре, Балаяж, Шатуш, Аир тач, Калифорнийское мелирование — от 5000 рублей.
- Окрашивание в один тон Estel Essex, Couture, Deluxe Noir от 1200 рублей.
- Вечерние прически от 2000 рублей.
- Наращивание волос — одна прядь с волосами и работа с ней стоит 130 рублей.
- Ботокс и кератиновое выпрямление волос — от 4000 рублей.
- Услуги визажиста (дневной, вечерний, экспресс образ) — от 2000 рублей.
- Услуги бровиста (архитектура, окрашивание, укладка) — от 400 рублей.
- Ресницы (снятие, ламинирование, окрашивание, наращивание) — от 2000 рублей
- Плетение афрокосичек — от 2500 рублей.
- Перманентный макияж (техника «пудровые брови») — 6000 рублей
Для всех клиентов салона — горячий вкусный кофе, бесплатный WiFi, удобная парковка.
Салон красоты «FrauBeautySalon»
Адрес: Зеленоград, корпус 622
Время работы: 10:00—20:00 (по предварительной записи)
Телефон: 8-929-947-60-01
Сайт: fraubeautysalon.ru
Инстаграм: @fraubeautysalon
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