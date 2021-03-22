Салон красоты «FrauBeautySalon» в 6 микрорайоне — территория бьюти индустрии по приемлемым ценам 22.03.2021 FrauBeautySalon

Современный и уютный салон красоты работает по адресу: Зеленоград, корпус 622. В салоне оказывают различные парикмахерские услуги, можно нарастить волосы, заплести афрокосички, сделать праздничный и повседневый макияж. Салон открыт 10:00 до 20:00 и работает по предварительной записи.

Салон предлагает следующие услуги:

  • Все техники сложных окрашиваний: Омбре, Балаяж, Шатуш, Аир тач, Калифорнийское мелирование — от 5000 рублей.
  • Окрашивание в один тон Estel Essex, Couture, Deluxe Noir от 1200 рублей.
  • Вечерние прически от 2000 рублей.
  • Наращивание волос — одна прядь с волосами и работа с ней стоит 130 рублей.
  • Ботокс и кератиновое выпрямление волос — от 4000 рублей.
  • Услуги визажиста (дневной, вечерний, экспресс образ) — от 2000 рублей.
  • Услуги бровиста (архитектура, окрашивание, укладка) — от 400 рублей.
  • Ресницы (снятие, ламинирование, окрашивание, наращивание) — от 2000 рублей
  • Плетение афрокосичек — от 2500 рублей.
  • Перманентный макияж (техника «пудровые брови») — 6000 рублей

Для всех клиентов салона — горячий вкусный кофе, бесплатный WiFi, удобная парковка.

Салон красоты «FrauBeautySalon»

Адрес: Зеленоград, корпус 622
Время работы: 10:00—20:00 (по предварительной записи)
Телефон: 8-929-947-60-01
Сайт: fraubeautysalon.ru
Инстаграм: @fraubeautysalon

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Метки:
микрорайон 6, красота и уход, Frau Beauty Salon
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