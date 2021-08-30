Салон красоты «FrauBeauty» переехал в новое место. Теперь он работает по адресу: Зеленоград, корпус 2301а.
В салоне мастера предлагают следующие услуги:
- Новейшие техники сложных окрашиваний волос;
- наращивание волос;
- свадебный и вечерний образ (прическа+макияж);
- женские стрижки любой сложности;
- услуги барбера высшего уровня (сложные мужские стрижки, детские стрижки, уход за бородой);
- уход за волосами (ботокс для волос и кератиновое выпрямление);
- афрокосы любой сложности;
- перманентный макияж губ и бровей (пудровая техника);
- наращивание и ламинирование ресничек;
- архитектура и ламинирование бровей.
В салоне есть солярий. Всех клиентов ждут внимательные и отзывчивые мастера индивидуальный подход к каждому клиенту вкусный кофе и wi-fi всегда много парковочных мест
Постоянным клиентам скидки .
Вас ждут в гости!
Салон красоты «FrauBeauty»
Адрес: Зеленоград, корпус 2301а
Тел: 8-926-105-06-31
Время работы: ежедневно: 10:00 — 21:00
Сайт: fraubeautysalon-salon.ru
Вконтакте: vk.com/fraubeautysalon
Инстаграм: @fraubeautysalon
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