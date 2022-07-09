Салон красоты «Frau beauty» — парикмахерские услуги от одного из самых любимых салонов в городе 09.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Салон красоты Frau beauty предоставляет парикмахерские услуги. Салон молодой — открыт в Зеленограде в 2018 году — но быстро развивается и уже успел завоевать доверие многих клиентов, войдя в топ-10 лучших салонов города*.

Команда Frau beauty постоянно развивается, чтобы придерживаться всех новых и трендовых направлений в beauty-индустрии.

Среди услуг Frau beauty:

  • стрижки, укладки, прически, наращивание волос
  • плетение косичек, дред
  • наращивание ресниц, ламинирование ресниц
  • все техники современных окрашиваний, шелковое мелирование, тонирование, сложное креативное окрашивание и т. д.
  • бровист (browbar)
  • макияж: вечерний, свадебный
  • солярий
  • перманентный макияж

Также в салоне делают мужскую и детскую стрижки, оформляют усы и бороду, делают расслабляющий массаж головы.

Есть онлайн запись через Dikidi.

А ещё салон предлагает профессиональную продукцию по уходу за волосами!

Контакты Frau beauty

* Frau beauty salon вошел в топ-10 номинации «Салоны красоты» народной премии «Зеленоград.ру» за 2021 год.

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Метки:
микрорайон 23 (зеленый бор), салон красоты
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