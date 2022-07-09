Салон красоты Frau beauty предоставляет парикмахерские услуги. Салон молодой — открыт в Зеленограде в 2018 году — но быстро развивается и уже успел завоевать доверие многих клиентов, войдя в топ-10 лучших салонов города*.
Команда Frau beauty постоянно развивается, чтобы придерживаться всех новых и трендовых направлений в beauty-индустрии.
Среди услуг Frau beauty:
- стрижки, укладки, прически, наращивание волос
- плетение косичек, дред
- наращивание ресниц, ламинирование ресниц
- все техники современных окрашиваний, шелковое мелирование, тонирование, сложное креативное окрашивание и т. д.
- бровист (browbar)
- макияж: вечерний, свадебный
- солярий
- перманентный макияж
Также в салоне делают мужскую и детскую стрижки, оформляют усы и бороду, делают расслабляющий массаж головы.
Есть онлайн запись через Dikidi.
А ещё салон предлагает профессиональную продукцию по уходу за волосами!
Контакты Frau beauty
* Frau beauty salon вошел в топ-10 номинации «Салоны красоты» народной премии «Зеленоград.ру» за 2021 год.
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Салон красоты «Frau beauty» — парикмахерские услуги от одного из самых любимых салонов в городе Реклама
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