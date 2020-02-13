Салон цветов Zelbuket открылся в Андреевке. Теперь это не только интернет-магазин. В честь открытия салон Zelbuket дарит скидку 20% на все цветы, букеты и композиции купленные в салоне. Для получения скидки необходимо показать эту новость сотруднику. Скидка действует до 16 февраля. Количество букетов не ограниченно.
В салоне Zelbuket представлен большой выбор цветов, в том числе самых экзотических, стильные букеты и композиции по адекватным, приемлемым ценам, на любой вкус.
- Горшечные домашние растения.
- Большой ассортимент мягких игрушек и воздушных шаров.
- Так же в салоне можно заказать букет невесты и другую свадебную флористику.
В Zelbuket вы можете быть уверены в высоком качестве цветка и не бояться что он испорчен. Качество цветка является приоритетом в работе салона. Сотни довольных покупателей в интернет-магазине тому подтверждение.
- Увеличено время приема заказов на сайте 8:00-22:00
- Бесплатная доставка по Андреевке и Зеленограду при заказе от 2000 (ранее только по Зеленограду)
- Забрать заказ теперь можно самовывозом из салона
Так же вы можете заказать цветы на праздник 14 февраля с доставкой на сайте или приобрести их в салоне со скидкой 20%
Ждём Вас по адресу: Андреевка, 42В (напротив ресторана Раздолье)
Zelbuket.ru
Телефон: 8-925-089-49-99