Салон цветов Zelbuket открылся в Андреевке. Скидки к праздникам, режим работы, доставка 13.02.2020 Салон цветов Zelbuket

Салон цветов Zelbuket открылся в Андреевке. Теперь это не только интернет-магазин. В честь открытия салон Zelbuket дарит скидку 20% на все цветы, букеты и композиции купленные в салоне. Для получения скидки необходимо показать эту новость сотруднику. Скидка действует до 16 февраля. Количество букетов не ограниченно.

Ассортимент

В салоне Zelbuket представлен большой выбор цветов, в том числе самых экзотических, стильные букеты и композиции по адекватным, приемлемым ценам, на любой вкус.

  • Горшечные домашние растения.
  • Большой ассортимент мягких игрушек и воздушных шаров.
  • Так же в салоне можно заказать букет невесты и другую свадебную флористику.

Качество цветка

В Zelbuket вы можете быть уверены в высоком качестве цветка и не бояться что он испорчен. Качество цветка является приоритетом в работе салона. Сотни довольных покупателей в интернет-магазине тому подтверждение.

Изменения в работе сайта Zelbuket.ru

  • Увеличено время приема заказов на сайте 8:00-22:00
  • Бесплатная доставка по Андреевке и Зеленограду при заказе от 2000 (ранее только по Зеленограду)
  • Забрать заказ теперь можно самовывозом из салона

Так же вы можете заказать цветы на праздник 14 февраля с доставкой на сайте или приобрести их в салоне со скидкой 20%
Ждём Вас по адресу: Андреевка, 42В (напротив ресторана Раздолье)
Zelbuket.ru
Телефон: 8-925-089-49-99

Метки:
поселок андреевка, доставка, цветы
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