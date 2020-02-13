Салон цветов Zelbuket открылся в Андреевке. Теперь это не только интернет-магазин. В честь открытия салон Zelbuket дарит скидку 20% на все цветы, букеты и композиции купленные в салоне. Для получения скидки необходимо показать эту новость сотруднику. Скидка действует до 16 февраля. Количество букетов не ограниченно.