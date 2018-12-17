— Наталья Васильевна, многих родителей интересует, когда надо показать первый раз ребенка врачу-ортодонту?

— Первый визит к ортодонту может быть или в период физиологического покоя молочного прикуса — с трех до пяти лет, или когда начинается смена зубов — это пять-шесть лет, — когда можно уже начать ортодонтическое лечение.

Самое главное — не ждать полной смены зубов. Дело в том, что после полного завершения формирования зубных рядов консервативное лечение может быть уже невозможным. А в процессе роста зубов ортодонт может влиять на размер и направленный рост челюстей, что уже невозможно после формирования постоянного прикуса.

— А в каких случаях надо прямо бежать к ортодонту?

— Существует две ситуации, когда врача-ортодонта нужно посетить как можно быстрее. Первая — это ранее удаление или потеря молочного зуба. Если зуб удалили преждевременно из-за травмы, кариеса, разрушения, или он выпал раньше, чем за полгода до прорезывания постоянного зуба, требуется детский протез — для удержания места. Если этого вовремя не сделать, нарушится положение зубов в зубном ряду. И, с большой вероятностью, будет нарушение прикуса, что сложнее исправить.

А вторая ситуация — это грубые нарушения прикуса, которые нуждаются в ранней коррекции. Это открытый, перекрестный и обратный (мезиальный) прикус.



Если нет ранней потери молочных зубов и прикус грубо не нарушен, в первый раз к ортодонту можно обратиться как раз в период начала смены зубов — в 5-6 лет.

— Расскажите о серьезных нарушениях прикуса подробнее, что это такое?



— Дистальный прикус — это когда нижняя челюсть сдвинута назад от верхней и между ними образуется промежуток. Когда нижняя челюсть выдвигается вперед относительно верхней и опережает ее в росте — это мезиальный прикус. Открытым называется прикус, когда при смыкании зубов образуется вертикальный промежуток либо сбоку, либо впереди.

— Отчего вообще возникают проблемы с прикусом?

— Чаще всего это не врожденные, а приобретенные причины. И это целый ряд причин: особенности питания малыша, вредные привычки — например, долго сосал пустышку, заболевания ЛОР-органов, воспалительные заболевания и травмы зубов и челюстей.

— Как заметить, что прикус нарушен, если это не очевидно?

— Например, ребенок чаще дышит ртом, а не носом, во время разговора прокладывает язык между зубами, сосет палец, карандаши, какие-то другие предметы. Или при глотании сильно напрягает губы и щеки. Когда у ребенка аденоиды, надо обязательно показаться ортодонту, — поскольку челюсти неправильно развиваются.

— А проблемы с дикцией — шепелявость, например, — может быть признаком нарушения прикуса?

— Не всегда. Бывает, конечно, зубы сильно скучены, и ребенку из-за этого тяжело выговаривать какие-то звуки, — но это достаточно редкий случай.

— Как исправляют прикус?

— Мы ставим детям пластинки, мини-протезы, силиконовые капы. Протезы ставят, если молочный зуб потерян до естественной смены — например, из-за травмы или воспаления. При этом до смены зуба осталось еще более полутора лет. Ставим на весь срок, пока зуб начнет прорезываться.

— Что будет, если не решать ортодонтические проблемы в детстве?

— Это зависит от конкретной патологии. Но с большой вероятностью будет, во-первых, нарушение нормального процесса жевания. А это будущие гастриты, язвы и прочие болезни желудочно-кишечного тракта.

Во-вторых, это же эстетика и психологический комфорт. Никому не нравится, когда у него растут зубы в два ряда, как у акулы. А в перспективе, во взрослом уже возрасте, могут возникнут частые головные боли, поскольку при нарушении прикуса возрастает нагрузка на височно-нижнечелюстной сустав.

Вообще, прикус тесно связан с носовым дыханием и осанкой. Об этих проблемах лучше поговорить непосредственно на приеме врача стоматолога-ортодонта.

— Исправлять прикус — это не больно?

— Нет, конечно. Всё ортодонтическое лечение безболезненно. Максимум, может быть какая-то чувствительность, когда ставим брекеты, протезы, это просто ощущение передвижения во рту.

— Приходится ли как-то отвлекать детей во время осмотра и лечения?

— В нашей клинике в детских кабинетах стоят экраны с мультиками. Но, честно говоря, мне как-то специально отвлекать не приходится. Я рассказываю ребенку, что мы делаем, показываю отпечатки зубов, разные фотографии, они вовлекаются в процесс — им интересно. Особенно когда приходит время выбирать цвет пластинок. И, надо сказать, спокойно сидят одни в кресле, даже пятилетние.



— Почему вы выбрали именно эту стоматологическую специальность?

— Просто нравится делать красиво. И нравится, когда ребенку комфортно, когда он улыбается и смеется, ничего не стесняясь.



Семейная клиника «Детство плюс»: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, отдельный вход.

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