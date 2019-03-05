С 5 по 10 марта Техцентр «Автолидер» дарит каждой женщине 25% скидки на ремонт автомобиля!

Спасибо вам за вашу красоту,

За преданность, заботу и терпенье,

За лучезарную святую доброту,

За то, что нам даете вдохновение!

За жизни дар, которым безраздельно

Владеете и будете владеть!

Желаем радости вам беспредельной,

Огня любви, что вечно будет греть!

С уважением, ваш «Автолидер»

"Автолидер" находится в поселке Андреевка, 50 метров от АЗС «Карат» в сторону Пятницкого шоссе.

http://автосервис-зеленоград.рф,

http://avto-zelenograd.ru/