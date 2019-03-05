Дорогие женщины! Поздравляем Вас с Международным женским днём!
С 5 по 10 марта Техцентр «Автолидер» дарит каждой женщине 25% скидки на ремонт автомобиля!
Спасибо вам за вашу красоту,
За преданность, заботу и терпенье,
За лучезарную святую доброту,
За то, что нам даете вдохновение!
За жизни дар, которым безраздельно
Владеете и будете владеть!
Желаем радости вам беспредельной,
Огня любви, что вечно будет греть!
С уважением, ваш «Автолидер»
"Автолидер" находится в поселке Андреевка, 50 метров от АЗС «Карат» в сторону Пятницкого шоссе.
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