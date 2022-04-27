Рулонные материалы «Газпромнефть — Битумные материалы» применяют при строительстве жилых комплексов в Москве 27.04.2022 ZELENOGRAD.RU

«Газпромнефть — Битумные материалы» производит и реализует современные рулонные битумно-полимерные кровельные материалы. Продукция успешно применена при строительстве жилых комплексов в Москве и Екатеринбурге.

Рулонная гидроизоляции марки «Брит» обеспечивает надежную защиту зданий от негативного воздействия осадков, перепадов температур. Благодаря оптимально подобранным характеристикам рулонные материалы «Брит» могут использоваться во всех климатических зонах РФ. По сравнению с традиционными кровельными материалами срок службы строительных решений на базе рулонной битумной гидроизоляции в 5 раз выше и может составлять более 25 лет.

Производство высокотехнологичной продукции обеспечено сырьем с партнерских площадок «Газпромнефть-БМ». Наличие собственного сырья гарантирует стабильное качество материалов.

Дмитрий Орлов, генеральный директор «Газпромнефть — Битумные материалы»:

— Год назад мы запустили в производство линейку рулонных материалов. Надежная гидроизоляция с битумно-полимерными материалами важна при строительстве и ремонте объектов как в сфере жилищного строительства, так и при возведении общественных и промышленных зданий, сооружений транспортной инфраструктуры, включая мосты и линии метро. Собственное сырье, а также научная экспертиза позволяют нам производить рулонные материалы с высокими эксплуатационными свойствами и большим потенциалом на строительном рынке. Таким образом, выпуская новый вид продукции, мы с одной стороны расширяем область применения наших высокотехнологичных битумов, с другой — обеспечиваем отечественных потребителей материалами высокого качества.

Метки:
строительство
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