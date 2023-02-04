2 место

Премиальный пилинг-уход за лицом без реабилитации.

Nimue — это не просто косметика, это — призвание!

Препараты Nimue были первоначально разработаны в 1994 для применения в клиниках пластической хирургии, для подготовки и реабилитации кожи пациентов после оперативных вмешательствах. Создав легендарную классификацию типов кожи (с признаками фото- и хроностарения, гиперпигментацией, проблемная и чувствительная кожа) Nimue совершил переворот в мировой индустрии красоты.

Разработанная экспертами уникальная философия NIMUE базируется на 4 принципах ухода:

омоложение

восстановление

борьба со свободными радикалами

защита от солнца

Лечебные составы с оптимальной концентрацией активных веществ фармацевтического класса, современные антиоксиданты, качественные фитопрепараты, пептиды и другие мощные ингредиенты укрепляют и восстанавливают здоровье кожи. Являясь лидером на рынке дермакосмецевтики, Nimue продолжает динамично развиваться и совершенствоваться, удовлетворяя даже самые взыскательные потребности клиентов и косметологов.

Nimue зарекомендовал себя как бренд с инновационными рецептурами и передовыми технологиями, эффективно сочетая использование высококачественных ингредиентов, научных разработок и современных систем доставки веществ в ткани.