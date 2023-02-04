В честь предстоящего открытия своего нового салона в 15-м микрорайоне студия эстетики «Reforma-Зеленоград» запускает розыгрыш призов. Рассказываем — что получат победительницы и как принять участие в розыгрыше.
Процедура ухода за лицом на единственном в Зеленограде уникальном косметологическом аппарате Dermadrop TDA.
Dermadrop — единственная доказанная технология, которая позволяет вводить гиалуроновую кислоту, витамины и активные ингредиенты в глубокие слои кожи без инъекций.
Премиальный пилинг-уход за лицом без реабилитации.
Nimue — это не просто косметика, это — призвание!
Препараты Nimue были первоначально разработаны в 1994 для применения в клиниках пластической хирургии, для подготовки и реабилитации кожи пациентов после оперативных вмешательствах. Создав легендарную классификацию типов кожи (с признаками фото- и хроностарения, гиперпигментацией, проблемная и чувствительная кожа) Nimue совершил переворот в мировой индустрии красоты.
Разработанная экспертами уникальная философия NIMUE базируется на 4 принципах ухода:
- омоложение
- восстановление
- борьба со свободными радикалами
- защита от солнца
Лечебные составы с оптимальной концентрацией активных веществ фармацевтического класса, современные антиоксиданты, качественные фитопрепараты, пептиды и другие мощные ингредиенты укрепляют и восстанавливают здоровье кожи. Являясь лидером на рынке дермакосмецевтики, Nimue продолжает динамично развиваться и совершенствоваться, удовлетворяя даже самые взыскательные потребности клиентов и косметологов.
Nimue зарекомендовал себя как бренд с инновационными рецептурами и передовыми технологиями, эффективно сочетая использование высококачественных ингредиентов, научных разработок и современных систем доставки веществ в ткани.
Корректирующий/лимфодренажный/антицеллюлитный массаж всего тела.
При выполнении корректирующего массажа происходит активизация обменных процессов в тканях, подвергающихся воздействию, вследствие чего во время процедуры возможно повышение температуры на этих частях тела. Также, оказываемое воздействие на «проблемные зоны» приводит к разогреву мышц рядом с ними, усилению циркуляции крови и лимфы в них и окружающих тканях, благодаря чему жировая клетчатка избавляется от токсинов и шлаков и наполняется кислородом и питательными веществами.
- Розыгрыш призов будет проходить в инстаграме*. Чтобы принять участие — подпишись на аккаунт студии «Reforma».
- Поставь лайки на последние 3 публикации до поста с розыгрышем.
- Отметь в комментариях под этим постом трех подруг, которые получат от студии «Reforma Зеленоград» по 1 сеансу антицеллюлитного массажа (и они полюбят тебя еще сильнее!!).
- Аккаунты должны быть личными — к участию не принимаются аккаунты магазинов, шоурумов, компаний, фейки и аккаунты-пустышки.
- Розыгрыш состоится 10 февраля в 19.00 и будет проводиться в прямом эфире с помощью специальной программы-рандомайзера.
- Победители будут проверяться на выполнение всех вышеперечисленных условий. В случае невыполнения условий призовое место будет переразыграно.
Reforma желает всем успехов и победы!
Адрес салона: корпус 1562
Телефон: 8-926-405-05-65
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