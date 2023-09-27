Каждый год при выборе кружков «разбегаются глаза» даже у опытных родителей, куда отдать своего ребенка.
На одном из занятий в «Роббо Клубе» пятилетняя девочка при программировании персонажа сказала, что это намного интереснее, чем просто мультфильмы смотреть и в игры играть на телефоне, а все по тому, что это было не просто выполнение шаблонного задания, а ребенок смог самостоятельно придумать и воплотить в реальность задуманное. Именно так рождаются инженеры-новаторы.
Идет набор мальчиков и девочек возраста 5-15 лет в международную школу роботехники и программирования «РОББО КЛУБ».
Думаете, что только мальчики учатся робототехнике и программированию, а вот и нет) это всё стереотипы, уходящие в прошлое. Тем более, что первым программистом была женщина Ада Лавлейс, она изобрела двоичный код, написала первую программу и ввела ключевые понятия программирования.
Миссия ROBBO:
подготовить людей к перспективной высокооплачиваемой творческой профессии в мире будущего, где всю монотонную работу делают роботы.
Специальность позволяет освоить наиболее востребованные в современном мире технологий профессии, среди которых:
- IT-специалист
- системный программист
- инженер
- электроник
- конструктор
- кибернетик
- робототехник.
«Роббо Клуб» поможет вашему ребенку стать востребованным специалистом в мире будущего.
Чему ребенок научится в РОББО?
- Программирование. От языков для начинающих до профессиональных, на которых работают взрослые программисты
- Сборка и программирование роботов. Ребенок научит робота выполнять различные команды
- Разработка игр, приложений. Самостоятельно разработает несколько игр и приложений и сможет протестировать их
- Создание 3D-моделей и работа с 3D-принтером. Развитие пространственного мышления и воплощение фантазий с помощью 3D-принтера!
«Роббо Клуб» предлагает комплексную программу по обучению ребенка, которая рассчитана на 8 лет.
В клубе преподаватели подбирают специальные методики, направленные на обучение детей, удержание их внимания. «Роббо Клуб» старается максимально завлечь ребенка в удивительный мир программирования, создавая вместе с ним игры, команды для роботов и многое другое. Также ваш ребенок будет учиться в дружной группе со своими ровесниками, так он сможет найти себе множество друзей с похожими интересами.
В «Роббо Клубе» вас проконсультируют и подберут тот курс, который увлечет вашего ребенка.