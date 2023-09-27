Каждый год при выборе кружков «разбегаются глаза» даже у опытных родителей, куда отдать своего ребенка.

На одном из занятий в «Роббо Клубе» пятилетняя девочка при программировании персонажа сказала, что это намного интереснее, чем просто мультфильмы смотреть и в игры играть на телефоне, а все по тому, что это было не просто выполнение шаблонного задания, а ребенок смог самостоятельно придумать и воплотить в реальность задуманное. Именно так рождаются инженеры-новаторы.

Идет набор мальчиков и девочек возраста 5-15 лет в международную школу роботехники и программирования «РОББО КЛУБ».