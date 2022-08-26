Образовательная робототехника — это не просто хобби или способ скоротать время, а полноценная профессия, приобретаемая в игровой форме и междисциплинарная учебная среда!

Обучаясь, дети получают знания из таких смежных дисциплин, как:

информатика

механика

конструирование

физика

математика и геометрия

Для РОББО очень важно, чтобы ребенок научился получать радость от обучения! В клубе используют баланс игры, теоретических занятий и практических навыков, ведь это не скучные лекции, а движение, общение и атмосфера открытого творчества.