Мы рады сообщить Вам об открытии Школы робототехники, программирования и 3D моделирования «РОББО КЛУБ» в нашем городе! (ЖК Жемчужина Зеленограда, Георгиевский пр-т, 33А, к4)
Образовательная робототехника — это не просто хобби или способ скоротать время, а полноценная профессия, приобретаемая в игровой форме и междисциплинарная учебная среда!
Обучаясь, дети получают знания из таких смежных дисциплин, как:
- информатика
- механика
- конструирование
- физика
- математика и геометрия
Для РОББО очень важно, чтобы ребенок научился получать радость от обучения! В клубе используют баланс игры, теоретических занятий и практических навыков, ведь это не скучные лекции, а движение, общение и атмосфера открытого творчества.
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