РОББО клуб открылся на Георгиевском проспекте — это школа робототехники, программирования и 3D-моделирования 26.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Мы рады сообщить Вам об открытии Школы робототехники, программирования и 3D моделирования «РОББО КЛУБ» в нашем городе! (ЖК Жемчужина Зеленограда, Георгиевский пр-т, 33А, к4)

Образовательная робототехника — это не просто хобби или способ скоротать время, а полноценная профессия, приобретаемая в игровой форме и междисциплинарная учебная среда!

Обучаясь, дети получают знания из таких смежных дисциплин, как:

  • информатика
  • механика
  • конструирование
  • физика
  • математика и геометрия

Для РОББО очень важно, чтобы ребенок научился получать радость от обучения! В клубе используют баланс игры, теоретических занятий и практических навыков, ведь это не скучные лекции, а движение, общение и атмосфера открытого творчества.

Записаться на пробное занятие и задать интересующие вопросы можно здесь.

Адрес школы: ЖК «Жемчужина Зеленограда», Георгиевский проспект 33А, к4.
Телефон: 8-903-363-74-06

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*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

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дети, дополнительное образование, образование и обучение, робототехника, программирование, роботехника, технические навыки и программирование, Роббо клуб Зеленоград
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