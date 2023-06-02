Ресторан вегетарианской кухни «Русская печь» приглашает вас вкусно покушать на природе, прогуляться по территории этно-усадьбы и познакомиться с животными на мини-ферме. Атмосфера местности идеально подходит для приятного завтрака, обеда и ужина в гармонии с природой.
Ресторан расположен прямо на берегу Истринского водохранилища с пейзажным видом на реку и лес. Панорамный вид из ресторана позволяет наслаждаться аутентичной местностью со своей флорой и фауной. Все желающие могут посетить ресторан как с проживанием на территории усадьбы, так и без.
Кухня предлагает питаться вкусно и здорово, даря вам пользу и удовольствие.
«Тыквенное зелье» — сливочный крем-суп из печёной тыквы на кокосовом молоке, с семенами и лепестками василька душистого и лимонным маслом
«Рыжий РА» — овсянка на растительном молоке с апельсиновым свежевыжатым соком, хрустящей гранолой, шоколадом и банановым муссом
«Зобанец» — наваристый гороховый суп с «копченостями», хрустящим луком фри и сухариками
Блюдо дня (изменения вносятся ежедневно)
Адрес: МО, Солнечногорский район, деревня Трусово, «Этно-Усадьба».
Телефон: 8-985-664-66-27
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