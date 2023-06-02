

Ресторан расположен прямо на берегу Истринского водохранилища с пейзажным видом на реку и лес. Панорамный вид из ресторана позволяет наслаждаться аутентичной местностью со своей флорой и фауной. Все желающие могут посетить ресторан как с проживанием на территории усадьбы, так и без.



Кухня предлагает питаться вкусно и здорово, даря вам пользу и удовольствие.