Ресторан над водой «Русская печь» приглашает — насладиться вегетарианской кухней и отдохнуть на берегу Истринского водохранилища 02.06.2023 Реклама

Ресторан вегетарианской кухни «Русская печь» приглашает вас вкусно покушать на природе, прогуляться по территории этно-усадьбы и познакомиться с животными на мини-ферме. Атмосфера местности идеально подходит для приятного завтрака, обеда и ужина в гармонии с природой.


Ресторан расположен прямо на берегу Истринского водохранилища с пейзажным видом на реку и лес. Панорамный вид из ресторана позволяет наслаждаться аутентичной местностью со своей флорой и фауной. Все желающие могут посетить ресторан как с проживанием на территории усадьбы, так и без.

Кухня предлагает питаться вкусно и здорово, даря вам пользу и удовольствие.

Адрес: МО, Солнечногорский район, деревня Трусово, «Этно-Усадьба».
Телефон: 8-985-664-66-27

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Метки:
рестораны и кафе, истринское водохранилище
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