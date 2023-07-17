В июле на центральной площади города открылся широкоформатный restaurant•bar•lounge ARVO — это ресторан, бар и lounge пространство. Здесь можно провести как дружескую, семейную или бизнес-встречу, так и свидание. Поработать в спокойной атмосфере или прийти на вечеринку. Комфорт для каждого, комфорт во всем.
Сomfort food — основа, на которой построен ресторан.
В меню представлены:
- завтраки каждый день — с 10:00 до 14:00, от 290 рублей
- обеды с понедельника по пятницу — с 12:00 до 16:00, от 540 рублей
- основное меню каждый день — с 12:00 до 00:00
- ночное меню по пятницам и субботам — с 00:00 до 03:00.
Блюда европейской, паназиатской и итальянской кухонь в классическом и авторском исполнении. Стейки, бургеры, паста, супы, пицца, салаты, стритфуд, закуски и десерты.
В баре можно насладиться как авторскими, так и классическими коктейлями.
Также в заведении есть VIP-зал и Lounge-пространство для ценителей уединения и кальянов. Возможность провести закрытое мероприятие, банкет или особенную вечеринку.
Для любителей шумных вечеринок и зажигательных танцев — каждую пятницу и субботу с 22:00 и до утра будут играть DJ-сеты.
В интерьер заведения заложена игра света для легкого перехода из светлой дневной атмосферы в яркую ночную.
Для отдыха на открытом воздухе доступна летняя веранда с мягкими диванами и креслами, качелями, каминами и vip-бунгало.
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Телефон: 8-910-844-21-77
Адрес: Савёлкинский проезд, дом 10.
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