Ресторан бар и лаундж-зона ARVO открылся на Центральной площади. Комфорт во всём — основа, на которой построен ресторан 17.07.2023 Реклама

В июле на центральной площади города открылся широкоформатный restaurant•bar•lounge ARVO — это ресторан, бар и lounge пространство. Здесь можно провести как дружескую, семейную или бизнес-встречу, так и свидание. Поработать в спокойной атмосфере или прийти на вечеринку. Комфорт для каждого, комфорт во всем.

Сomfort food — основа, на которой построен ресторан.

В меню представлены:

  • завтраки каждый день — с 10:00 до 14:00, от 290 рублей
  • обеды с понедельника по пятницу — с 12:00 до 16:00, от 540 рублей
  • основное меню каждый день — с 12:00 до 00:00
  • ночное меню по пятницам и субботам — с 00:00 до 03:00.

Блюда европейской, паназиатской и итальянской кухонь в классическом и авторском исполнении. Стейки, бургеры, паста, супы, пицца, салаты, стритфуд, закуски и десерты.

Завтраки
Основное меню

В баре можно насладиться как авторскими, так и классическими коктейлями.

Также в заведении есть VIP-зал и Lounge-пространство для ценителей уединения и кальянов. Возможность провести закрытое мероприятие, банкет или особенную вечеринку.

Для любителей шумных вечеринок и зажигательных танцев — каждую пятницу и субботу с 22:00 и до утра будут играть DJ-сеты.

В интерьер заведения заложена игра света для легкого перехода из светлой дневной атмосферы в яркую ночную.

Для отдыха на открытом воздухе доступна летняя веранда с мягкими диванами и креслами, качелями, каминами и vip-бунгало.


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Телефон: 8-910-844-21-77
Адрес: Савёлкинский проезд, дом 10.

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

Метки:
рестораны и кафе, центральная площадь
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