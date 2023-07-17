В баре можно насладиться как авторскими, так и классическими коктейлями.



Также в заведении есть VIP-зал и Lounge-пространство для ценителей уединения и кальянов. Возможность провести закрытое мероприятие, банкет или особенную вечеринку.



Для любителей шумных вечеринок и зажигательных танцев — каждую пятницу и субботу с 22:00 и до утра будут играть DJ-сеты.



В интерьер заведения заложена игра света для легкого перехода из светлой дневной атмосферы в яркую ночную.



Для отдыха на открытом воздухе доступна летняя веранда с мягкими диванами и креслами, качелями, каминами и vip-бунгало.



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Телефон: 8-910-844-21-77

Адрес: Савёлкинский проезд, дом 10.