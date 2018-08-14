Доброжелательные, увлеченные своим делом педагоги — профессионалы с радостью помогут Вам и Вашему ребенку с уверенностью пройти сложный путь подготовки к экзаменам и получить максимально возможный результат.

В центре «Высший балл» предлагается подготовка в двух форматах: мини группы (до 5 учеников) и индивидуальные занятия.