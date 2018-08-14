Хотите получить максимальный балл на экзаменах ОГЭ и ЕГЭ, подтянуть свои способности по различным предметам или подготовить детей к школе? Приходите к нам на занятия в центр «Высший балл»!
Репетиторский центр «Высший балл» 16 лет работает в Зеленограде, ежегодно оправдывая своё название.
Доброжелательные, увлеченные своим делом педагоги — профессионалы с радостью помогут Вам и Вашему ребенку с уверенностью пройти сложный путь подготовки к экзаменам и получить максимально возможный результат.
В центре «Высший балл» предлагается подготовка в двух форматах: мини группы (до 5 учеников) и индивидуальные занятия.
Центр расположен по адресу г. Зеленоград, корпус 1614 и корпус 1011.
Запишитесь на БЕСПЛАТНЫЙ пробный урок по телефону: 8 (910) 442-21-97, 8 (925) 612-39-20.
С подробной информацией вы можете ознакомиться в группе или на сайте центра «Высший балл»:
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
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