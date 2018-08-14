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Репетиторский центр «Высший балл» приглашает на курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ и бесплатные открытые уроки 14.08.2018 ZELENOGRAD.RU Реклама

Хотите получить максимальный балл на экзаменах ОГЭ и ЕГЭ, подтянуть свои способности по различным предметам или подготовить детей к школе? Приходите к нам на занятия в центр «Высший балл»!

Репетиторский центр «Высший балл» 16 лет работает в Зеленограде, ежегодно оправдывая своё название.

Доброжелательные, увлеченные своим делом педагоги — профессионалы с радостью помогут Вам и Вашему ребенку с уверенностью пройти сложный путь подготовки к экзаменам и получить максимально возможный результат.

В центре «Высший балл» предлагается подготовка в двух форматах: мини группы (до 5 учеников) и индивидуальные занятия.

Центр расположен по адресу г. Зеленоград, корпус 1614 и корпус 1011.

Запишитесь на БЕСПЛАТНЫЙ пробный урок по телефону: 8 (910) 442-21-97, 8 (925) 612-39-20.

С подробной информацией вы можете ознакомиться в группе или на сайте центра «Высший балл»:

https://vk.com/repetitor5plus

http://repetitor5plus.ru/

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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
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Реклама
В августе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
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