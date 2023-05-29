Часто спрашивают — «А почему не отличник?»

Евгений берётся даже за условно «безнадёжных» учеников. К нему приходят заниматься школьники разного уровня и обычно у них две цели: поступить на бюджет или хотя бы сдать.

Евгений говорит, что всегда хотел иметь в портфолио стобалльников, но всё упирается в то, что подавляющее количество учеников довольствуется малым. Им достаточно сдать экзамен на 70-80 баллов, желания разбираться во всех тонкостях теории чисел и параметров у таких ребят не возникает.

Кроме того, многие ученики приходят довольно поздно: будь то ноябрь, январь или май, так что подготовка сильно ограничена в сроках. Как результат Евгением была разработана программа, которая позволяет в короткие сроки закрыть пробелы и набрать нужное количество баллов в сжатые сроки.

К тому же, репетитор не может гарантировать результаты экзамена. Тут накладывается множество факторов, во многом результат зависит от удачи и самого ученика.

Максимальный балл среди учеников Евгения по математике — 92 баллов, по физике — 99 баллов. Это здорово, но можно и лучше!