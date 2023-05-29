Евгений Должкевич, репетитор с большим опытом, проводит набор в группу по подготовке к ЕГЭ по математике на 100 баллов. Занятия будут проходить в корпусе 438А. Курс начнётся в сентябре и продлится до самого экзамена. Всего в группе — 10 мест. Требований к начальному уровню нет. Записаться на курс может ученик 11 класса. Также — Евгений ведёт курсы для тех, кому максимальный балл не важен.
Евгению Должкевичу 31 год, он работает репетитором с 18 лет. Последние 10 лет репетиторство — его основная профессиональная деятельность. Евгений говорит со школьниками на одном языке и объясняет материал легко и понятно. Благодаря опыту в стендапе, это еще и весело. Большой опыт работы со школьниками сделал репетитора стрессоустойчивым.
В процессе обучения, Евгений старается воспитать в учениках самостоятельность. Он никогда не предоставляет готовых решений. Зато предоставляет возможность их поиска.
В 2015 году открыл курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Хорошист» в Зеленограде.
Часто спрашивают — «А почему не отличник?»
Евгений берётся даже за условно «безнадёжных» учеников. К нему приходят заниматься школьники разного уровня и обычно у них две цели: поступить на бюджет или хотя бы сдать.
Евгений говорит, что всегда хотел иметь в портфолио стобалльников, но всё упирается в то, что подавляющее количество учеников довольствуется малым. Им достаточно сдать экзамен на 70-80 баллов, желания разбираться во всех тонкостях теории чисел и параметров у таких ребят не возникает.
Кроме того, многие ученики приходят довольно поздно: будь то ноябрь, январь или май, так что подготовка сильно ограничена в сроках. Как результат Евгением была разработана программа, которая позволяет в короткие сроки закрыть пробелы и набрать нужное количество баллов в сжатые сроки.
К тому же, репетитор не может гарантировать результаты экзамена. Тут накладывается множество факторов, во многом результат зависит от удачи и самого ученика.
Максимальный балл среди учеников Евгения по математике — 92 баллов, по физике — 99 баллов. Это здорово, но можно и лучше!
Курс подготовки к ЕГЭ на 100 баллов
С сентября запускается «Курс на 100 баллов». Это курс для тех, кто серьезно настроен заниматься, кому эти баллы нужны для поступление
Ученики, у которых есть желание заниматься, к концу учебного года научатся решать пробный тест ЕГЭ на максимальный балл, зная, как решать все типы заданий.
Что предлагается
С 1 сентября стартует группа из 10 человек, которых Евгений подготовит к ЕГЭ по математике на 100 баллов. Курс продлится 9 месяцев, до самого экзамена.
Что входит в курс:
групповые занятия 2 раза в неделю по 120 минут — 9900 рублей в месяц
индивидуальные занятия 1 раз в месяц по 60 минут — от 3000 рублей за занятие
индивидуальные занятия с преподавателем-куратором 1 раз в неделю по 60 минут — от 1500 рублей за занятие
групповое онлайн-занятие — 1 раз в неделю — 4900 рублей за месяц
доступ к онлайн-урокам с теорией — 5100 рублей за курс
ежемесячные тестирования в формате ЕГЭ — 1000 рублей за тестирование
профориентационное тестирование и консультация — 3500 рублей.
Суммарно это стоит 231 800 рублей.
Акция. Для первых 10 учеников при записи до 14 июня цена составит ровно 100 000 рублей (со скидкой 58%).
Требования к ученику
Посещаемость
Прохождение всех внутренних тестирований в срок
Прохождение не менее десяти диагностических тестирований в Зеленоградском МЦКО в Центре независимой диагностики (стоимость одной диагностики — около 1500 рублей)
Выполнение всех домашних заданий
Самостоятельное изучение теоретических материалов и видеоуроков.
Требований к начальному уровню нет. Записаться на курс может ученик 11 класса. Если будет достаточно желающих 10-классников, Евгений соберёт еще одну группу отдельно.
Все условия прописаны в договоре. Евгений Должкевич индивидуальный предприниматель, работающий по патенту. Вы сможете сделать налоговый вычет за образовательные услуги.
Если вы передумаете до сентября — деньги вам будут возвращены.
Если вы передумаете после сентября — Евгений вернёт вам сумму за вычетом оказанных услуг и пройденных занятий.
Очные групповые занятия будут проходить по адресу: Зеленоград, корпус 438А, кабинет 231.
Записаться на курс можно:
Если вам не нужно 100 баллов, но вы хотите достойно сдать экзамены, приходите летом или в сентябре на курсы в «Хорошист».
Отзывы о занятиях можно почитать тут:
Яндекс 53 отзыва
Гугл — 52 отзыва
Профи.ру — 43 отзыва
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