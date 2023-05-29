Репетитор математики набирает группу учеников для подготовки на 100 баллов на ЕГЭ-2024 — курс для тех, кто настроен серьезно 29.05.2023 Реклама

Евгений Должкевич, репетитор с большим опытом, проводит набор в группу по подготовке к ЕГЭ по математике на 100 баллов. Занятия будут проходить в корпусе 438А. Курс начнётся в сентябре и продлится до самого экзамена. Всего в группе — 10 мест. Требований к начальному уровню нет. Записаться на курс может ученик 11 класса. Также — Евгений ведёт курсы для тех, кому максимальный балл не важен.

Евгению Должкевичу 31 год, он работает репетитором с 18 лет. Последние 10 лет репетиторство — его основная профессиональная деятельность. Евгений говорит со школьниками на одном языке и объясняет материал легко и понятно. Благодаря опыту в стендапе, это еще и весело. Большой опыт работы со школьниками сделал репетитора стрессоустойчивым.

В процессе обучения, Евгений старается воспитать в учениках самостоятельность. Он никогда не предоставляет готовых решений. Зато предоставляет возможность их поиска.

В 2015 году открыл курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Хорошист» в Зеленограде.

Часто спрашивают — «А почему не отличник?»

Евгений берётся даже за условно «безнадёжных» учеников. К нему приходят заниматься школьники разного уровня и обычно у них две цели: поступить на бюджет или хотя бы сдать.

Евгений говорит, что всегда хотел иметь в портфолио стобалльников, но всё упирается в то, что подавляющее количество учеников довольствуется малым. Им достаточно сдать экзамен на 70-80 баллов, желания разбираться во всех тонкостях теории чисел и параметров у таких ребят не возникает.

Кроме того, многие ученики приходят довольно поздно: будь то ноябрь, январь или май, так что подготовка сильно ограничена в сроках. Как результат Евгением была разработана программа, которая позволяет в короткие сроки закрыть пробелы и набрать нужное количество баллов в сжатые сроки.

К тому же, репетитор не может гарантировать результаты экзамена. Тут накладывается множество факторов, во многом результат зависит от удачи и самого ученика.

Максимальный балл среди учеников Евгения по математике — 92 баллов, по физике — 99 баллов. Это здорово, но можно и лучше!

Курс подготовки к ЕГЭ на 100 баллов

С сентября запускается «Курс на 100 баллов». Это курс для тех, кто серьезно настроен заниматься, кому эти баллы нужны для поступление

Ученики, у которых есть желание заниматься, к концу учебного года научатся решать пробный тест ЕГЭ на максимальный балл, зная, как решать все типы заданий.

Что предлагается

С 1 сентября стартует группа из 10 человек, которых Евгений подготовит к ЕГЭ по математике на 100 баллов. Курс продлится 9 месяцев, до самого экзамена.

Что входит в курс:

  1. групповые занятия 2 раза в неделю по 120 минут — 9900 рублей в месяц

  2. индивидуальные занятия 1 раз в месяц по 60 минут — от 3000 рублей за занятие

  3. индивидуальные занятия с преподавателем-куратором 1 раз в неделю по 60 минут — от 1500 рублей за занятие

  4. групповое онлайн-занятие — 1 раз в неделю — 4900 рублей за месяц

  5. доступ к онлайн-урокам с теорией — 5100 рублей за курс

  6. ежемесячные тестирования в формате ЕГЭ — 1000 рублей за тестирование

  7. профориентационное тестирование и консультация — 3500 рублей.

Суммарно это стоит 231 800 рублей.

Акция. Для первых 10 учеников при записи до 14 июня цена составит ровно 100 000 рублей (со скидкой 58%).

Требования к ученику

  1. Посещаемость

  2. Прохождение всех внутренних тестирований в срок

  3. Прохождение не менее десяти диагностических тестирований в Зеленоградском МЦКО в Центре независимой диагностики (стоимость одной диагностики — около 1500 рублей)

  4. Выполнение всех домашних заданий

  5. Самостоятельное изучение теоретических материалов и видеоуроков.

Требований к начальному уровню нет. Записаться на курс может ученик 11 класса. Если будет достаточно желающих 10-классников, Евгений соберёт еще одну группу отдельно.

Все условия прописаны в договоре. Евгений Должкевич индивидуальный предприниматель, работающий по патенту. Вы сможете сделать налоговый вычет за образовательные услуги.

Если вы передумаете до сентября — деньги вам будут возвращены.

Если вы передумаете после сентября — Евгений вернёт вам сумму за вычетом оказанных услуг и пройденных занятий.

Очные групповые занятия будут проходить по адресу: Зеленоград, корпус 438А, кабинет 231.

Записаться на курс можно:

Если вам не нужно 100 баллов, но вы хотите достойно сдать экзамены, приходите летом или в сентябре на курсы в «Хорошист».

Отзывы о занятиях можно почитать тут:

Яндекс 53 отзыва
Гугл — 52 отзыва
Профи.ру — 43 отзыва

Инвестируйте в образование своих детей сегодня!

Метки:
образование и обучение, курсы и репетиторы по математике, подготовка к егэ и огэ, курсы и репетиторы, Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по математике
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Большие изменения расписания электричек в конце мая—начале июня. Отмены поездов и остановок, перерывы до двух часов Новости
«Можно и НИИ сделать дворцом». Как создавалась электронная архитектура Зеленограда: клюшки, шайба, заводы, институты Истории
BigDrumDay v.5 в барабанной школе Dedov Drums — 11 июня в баре «Руки ВВерх» Афиша
Стоп-слово для «Жилищника» — как и зачем удаляют упоминания портала «Наш город» из чатов с жителями Истории
Репетитор математики набирает группу учеников для подготовки на 100 баллов на ЕГЭ-2024 — курс для тех, кто настроен серьезно Реклама
Автобусы-гармошки в Зеленоград не вернут, потому что они очень большие — и занимают место обычных автобусов Новости
Подросток получил травму, катаясь на тарзанке в лесу над речкой Сходней Новости
Закрытие детского сада в 6 микрорайоне официально подтвердили — содержать здание, в котором мало детей, оказалось убыточно Новости
Вакансии ресторанного холдинга MODISH GROUP — набор сотрудников в команду нового заведения Реклама
Интервью с проректором по учебной работе НИУ МИЭТ Александром Балашовым — обсуждаем образовательные технологии в вузе и новую систему российского образования Партнерский материал
Двухлетний мальчик погиб в результате падения с балкона дома в 8-м микрорайоне Новости
Эвакуатор приехал за машиной, припаркованной на тротуаре у забора дачного поселка «Трамвай» вдоль Панфиловского проспекта Новости
Началась подготовка к строительству новых зданий для зеленоградского УВД и ГИБДД Новости
Новый медицинский центр «Никор-мед» в корпусе 1824 — многопрофильная клиника с отделением восстановительного лечения ждёт вас всей семьей Реклама
Оплатить проезд по платной дороге М-11 теперь можно на сайте мэрии Новости
Спектакль «Соперницы» — 8 июня на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Стали известны сроки строительства школ и детсадов в новом зеленоградском микрорайоне «Зеленый парк». Новости
Италия в Зеленограде — посетите магазин-шоурум итальянской женской одежды ITALIA by OLESIA Реклама
Летняя конференция предпринимателей Зеленограда — 1 июня в здании бизнес-инкубатора на улице Юности Афиша
Фестиваль «Рыбная неделя» — с 26 мая по 4 июня на площадке в 16 микрорайоне Афиша
Военные сцены, молитва о защитниках Москвы, лошади, стрельба из лука и полевая кухня — как отметили годовщину Победы возле храма в Рузино Партнерский материал
Летние лагеря для детей - выбирайте по программе, расположению, времени работы Дети
Два километра Пятницкого шоссе на пересечении с Георгиевским шоссе собираются отремонтировать. Но за это надо проголосовать Новости
Услуги семейного медицинского центра «Премьер Медик» — по самым выгодным ценам в честь открытия филиала в Голубом Реклама
Инспекторы ГИБДД «наехали» на моноколесо и пытались оштрафовать его «водителя» на основании устаревших правил. А потом позвонил командир… Новости
Интерактивная программа «Культурные каникулы» в КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Редчайший элемент благоустройства появится в Зеленограде — столы со скамьями и навесом Новости
«MANANA Clinic» поможет вернуть вашей коже красоту — не упустите скидку 30% на процедуры на аппарате Lumenis М22 Реклама
© 1997–2023 Зеленоград.ру