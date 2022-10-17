В современных реалиях знание и владение английским языком является неотъемлемой частью обыденности.
Возможность владения иностранным языком и его применения в профессиональной деятельности глубоко оценивается в корпоративной деятельности.
Обучение представляет собой более свободное и в тоже время структурированное учебное поле, которое располагает к активному обучению слушателей.
Совмещая применение различных инструментов и технологий в процессе преподавания, слушатели получают мощные обучающие решения.
Обучение будет проходить в группах. Совместный процесс обучения дает высокие результаты, нежели обучение в одиночку, так как обучающиеся в ходе обучения вступают в диалоги, дискуссии и в командные практические работы.
В рамках обеспечения гармоничного и эффективного совместного обучения, Академия бизнеса и инновационных технологий приглашает желающих к изучению разговорного английского языка. Возраст — 16 +
Обучение будет проходить в стенах АБИТ в выходной день.
SMART-образование АБИТ — ТРАНСФОРМАЦИЯ системы управления знаниями.
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