— Большой теннис с четырех лет — это не рано для начала занятий?

— В большинстве случаев, дети в возрасте 4-5 лет уже готовы к занятиям по большому теннису. Главное — чтобы ребёнок умел слышать тренера, тогда и тренировочный процесс идет легко и с удовольствием. Начав заниматься в этом возрасте, ребенок к 7 годам уже будет готов к участию в турнирах на клубном уровне, а в 8 лет уже сможет участвовать в турнирах РТТ. К тому же, сейчас в большом теннисе весь инвентарь адаптирован под любой возраст (маленькие ракетки, облегченные мячи, уменьшенные корты).

И, конечно, малыши не тренируются вместе с более взрослыми ребятами: группы формируются по возрастам и годам обучения — до 6 лет, до 8 лет, до 10 лет и так далее.



— Есть ли какие-то требования к физической форме ребенка при приеме в школу?

— Как показывает практика, не играющих детей не бывает. Бывает, что поначалу что-то не получается, но даже самый не спортивный ребенок сможет, потренировавшись, проявив усердие, добиться результатов. И увидите — через год он еще других обгонит.

— Слоган академии — «Мы растим чемпионов». Почему именно такой?

— Наша система обучения построена так, что рано или поздно каждый выигрывает свой турнир. Придя сейчас на занятия, ребенок уже через месяц примет участие в первом своем турнире, а к Новому году будет играть в настоящий теннис — с подачами, через сетку.

Регулярные соревнования — это политика академии «Чемпион». Если ребенок постоянно играет со сверстниками и проигрывает, он, естественно, расстраивается, у него пропадает стимул тренироваться. А у нас, если ребенок выиграл турнир, его переводят в более высокую категорию, он начинает играть с более сильными ребятами. Тем самым освобождая дорогу другим, не занимая места в группе, где тренируются более слабые или недавно начавшие заниматься дети. То есть, рано или поздно каждый становится более опытным, уверенным в себе и выигрывает свой турнир и становится Чемпионом. Это отличная база для будущих спортивных побед. Да и родителям всегда приятно увидеть достижения своих детей.



Те, кто упорно тренируются, идут дальше — выступают, кроме нашего клуба, в городских и межклубных соревнованиях, выходят в Российский Теннисный Тур. Академия проводит турниры каждый месяц для всех возрастов, за год это более 50 соревнований разного уровня.