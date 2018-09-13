Зеленоградская теннисная академия «Чемпион» славится своими турнирами, спортивными достижениями и радостной дружной атмосферой. Как работает школа тенниса, как удается добиваться высоких результатов, чем замечателен теннис, Zelenograd.ru рассказал основатель академии «Чемпион», тренер Алексей Лебединец.
— Большой теннис с четырех лет — это не рано для начала занятий?
— В большинстве случаев, дети в возрасте 4-5 лет уже готовы к занятиям по большому теннису. Главное — чтобы ребёнок умел слышать тренера, тогда и тренировочный процесс идет легко и с удовольствием. Начав заниматься в этом возрасте, ребенок к 7 годам уже будет готов к участию в турнирах на клубном уровне, а в 8 лет уже сможет участвовать в турнирах РТТ. К тому же, сейчас в большом теннисе весь инвентарь адаптирован под любой возраст (маленькие ракетки, облегченные мячи, уменьшенные корты).
И, конечно, малыши не тренируются вместе с более взрослыми ребятами: группы формируются по возрастам и годам обучения — до 6 лет, до 8 лет, до 10 лет и так далее.
— Есть ли какие-то требования к физической форме ребенка при приеме в школу?
— Как показывает практика, не играющих детей не бывает. Бывает, что поначалу что-то не получается, но даже самый не спортивный ребенок сможет, потренировавшись, проявив усердие, добиться результатов. И увидите — через год он еще других обгонит.
— Слоган академии — «Мы растим чемпионов». Почему именно такой?
— Наша система обучения построена так, что рано или поздно каждый выигрывает свой турнир. Придя сейчас на занятия, ребенок уже через месяц примет участие в первом своем турнире, а к Новому году будет играть в настоящий теннис — с подачами, через сетку.
Регулярные соревнования — это политика академии «Чемпион». Если ребенок постоянно играет со сверстниками и проигрывает, он, естественно, расстраивается, у него пропадает стимул тренироваться. А у нас, если ребенок выиграл турнир, его переводят в более высокую категорию, он начинает играть с более сильными ребятами. Тем самым освобождая дорогу другим, не занимая места в группе, где тренируются более слабые или недавно начавшие заниматься дети. То есть, рано или поздно каждый становится более опытным, уверенным в себе и выигрывает свой турнир и становится Чемпионом. Это отличная база для будущих спортивных побед. Да и родителям всегда приятно увидеть достижения своих детей.
Те, кто упорно тренируются, идут дальше — выступают, кроме нашего клуба, в городских и межклубных соревнованиях, выходят в Российский Теннисный Тур. Академия проводит турниры каждый месяц для всех возрастов, за год это более 50 соревнований разного уровня.
— А взрослый человек может к вам прийти «с нуля»?
— Конечно. У нас нет специальных требований. Есть групповые и индивидуальные занятия. Те взрослые, что занимаются у нас в группах, — это в основном родители детей. В прошлом году появилась идея тренировать и родителей. Как-то подумали: ведь летом родители с детьми поедут на море, а там зачастую бесплатные корты. Можно же играть всей семьей! Родителям понравилось, и в итоге сложилась большая дружная группа, которая регулярно ходит на тренировки.
Вообще, все приходят на занятия с удовольствием, у нас особенная дружеская атмосфера.
— Есть ли верхняя возрастная планка для взрослых?
— Одному из наших тренеров больше 60-ти лет. А он поражает молодых спортсменов своей подвижностью и игрой — «И мы также хотим!»
Конечно, приходят люди разных возрастов. Вопрос даже не в возрасте, а в физической форме: если человек вообще не занимался спортом, ему будет с возрастом всё сложнее. Но это не препятствие к тренировкам, просто начинать надо постепенно, дозировать нагрузку.
— Где проходят тренировки?
— Мы занимаемся на крытых кортах на Озерной аллее, 8 — это за бассейном «Благовест» и за ледовым дворцом «Орбита». В теплое время года играем на открытых кортах на стадионе «Ангстрем».
— Доступны ли ваши цены для среднего горожанина?
— Да. У нас гибкая система скидок — в частности, для многодетных семей и тех, у кого в школе тенниса занимается двое и более детей. Для родителей, чьи дети занимаются у нас, действует 50-процентная скидка на групповые занятия. Плюс, есть система скидок при ранней оплате или единовременной оплате за определенный период — например, за три месяца тренировок. А еще у нас действует программа «Приведи друга», благодаря которой можно заниматься весь год бесплатно!
Что касается ракеток, сейчас есть множество предложений. Можно найти хорошую детскую ракетку в пределах двух-трех тысяч. На пробное занятие мы предоставляем ракетку и мячи бесплатно — в дальнейшем можно воспользоваться услугой проката инвентаря.
— Как вы начали играть в теннис?
— Мой отец, Виктор Васильевич, с детства занимался теннисом, добился всесоюзных побед. Могли ли его дети не играть в теннис? Моя профессиональная жизнь не была связана с теннисом, я больше тренировался в свое удовольствие, набирался опыта. Затем начал иногда помогать ему в работе тренером. А еще чуть позже начал тренировать самостоятельно. В какой-то момент я понял, что это занятие приносит мне радость, и решил полностью посвятить себя теннису.
Я стал регулярно посещать различные тренерские семинары, закончил ряд специальных курсов, и дошел до сертификации тренера ФТР категории «Мастер+». Я и сейчас продолжаю развиваться — ведь теннис не стоит на месте, и если 20 лет назад мы играли в один теннис, то сейчас этой техники уже недостаточно. С появлением новых технологий, с развитием физических способностей игроков и улучшением их техники, скорости стали совсем другие, поэтому приходиться приспосабливаться.
— Что для вас значит большой теннис? В чем его плюсы?
— Теннис — прекрасный вид спорта. Помимо того, что теннис — это, в первую очередь, игра, которая доставляет радость, она гармонично развивает тело человека, поскольку в нем задействованы все группы мышц, улучшается зрение, что особенно ценно в современном мире, когда дети проводят все свободное время в компьютерах, телефонах, планшетах. Развиваются реакция, гибкость, скорость. Во время занятий активно работают дыхание, сердечно-сосудистая система.
Теннис — это ведь очень увлекательная игра. Спортсмен должен быстро принимать решения на корте, а значит, это и развитие логического мышления. Ну, а состязательность игры формирует характер человека — это уже пригодится не только в спорте, но и в жизни.
Раньше теннис был игрой аристократов, а теперь практически каждый может позволить себе этот вид спорта. Теннис по-прежнему, что называется, в моде, и позволяет завести много хороших знакомств. Партнеры по теннису — это часто друзья на всю жизнь.
— В летнее время тренировки прекращаются?
— Летом мы организуем теннисные сборы за границей. А также летний теннисный лагерь в Зеленограде, на наших кортах. Это отличный вариант каникул — тренировки, игры и веселое времяпрепровождение одновременно.
Сейчас идет набор в школу тенниса на 2018-2019 учебный год — принимаем детей от 4 лет. Ввиду большого числа групп, всегда есть возможность подобрать удобное для занятий время.
— Спасибо, что уделили своё время. Желаем вам всяческих успехов!
— Спасибо за проявленный интерес к нашей академии. Будем рады видеть новых учеников и просто болельщиков на наших кортах.
Записаться в школу тенниса можно по телефонам: 8(499)455-03-02, 8(965) 392-93-00.
Подробно об академии «Чемпион» на сайте www.tennischampion.ru
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