Теннисная академия «Чемпион» поздравляет вас с началом нового учебного года и объявляет о наборе в школу тенниса на 2018-2019 учебный год! Приглашаем детей и их родителей на пробные тренировки, которые пройдут 1, 2 и 7, 8, 9 сентября.
Коротко об академии:
- В школе тенниса постоянно тренируется более 100 детей, большинство из которых регулярно участвуют в соревнованиях разного уровня.
- Ученики академии много раз становились лучшими в клубе по итогам года в разных возрастных категориях, а также победителями и призерами турниров РТТ.
- Ввиду большого числа групп, всегда есть возможность найти оптимальное для вас время.
- Для всех категорий по возрасту и уровню ежемесячно проходят соревнования.
- Лучшие ученики участвуют в различных клубных турнирах и турнирах РТТ по Москве и Московской области.
Мы сделаем все, чтобы теннис приносил вам радость изо дня в день
Более подробную информацию смотрите на сайте www.tennischampion.ru
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Любую информации об Академии вы можете узнать по телефонам:
+7 (499) 455-03-02
+7 (965) 392-93-00
Теннисная Академия «Чемпион»
Мы растим Чемпионов!
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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