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Теннисная академия «Чемпион» объявляет набор в школу тенниса на 2018-2019 учебный год 30.08.2018 Теннисная академия «Чемпион» Реклама

Теннисная академия «Чемпион» поздравляет вас с началом нового учебного года и объявляет о наборе в школу тенниса на 2018-2019 учебный год! Приглашаем детей и их родителей на пробные тренировки, которые пройдут 1, 2 и 7, 8, 9 сентября.

Коротко об академии:

  • В школе тенниса постоянно тренируется более 100 детей, большинство из которых регулярно участвуют в соревнованиях разного уровня.
  • Ученики академии много раз становились лучшими в клубе по итогам года в разных возрастных категориях, а также победителями и призерами турниров РТТ.
  • Ввиду большого числа групп, всегда есть возможность найти оптимальное для вас время.
  • Для всех категорий по возрасту и уровню ежемесячно проходят соревнования.
  • Лучшие ученики участвуют в различных клубных турнирах и турнирах РТТ по Москве и Московской области.

Мы сделаем все, чтобы теннис приносил вам радость изо дня в день

Более подробную информацию смотрите на сайте www.tennischampion.ru

Следите за новостями в Instagram и ВКонтакте.
Любую информации об Академии вы можете узнать по телефонам:

+7 (499) 455-03-02

+7 (965) 392-93-00

Теннисная Академия «Чемпион»

Мы растим Чемпионов!

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