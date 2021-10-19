Пять преимуществ занятий в BOW-WOW

Удобно — нет необходимости тратить время до курсов и обратно. Часто нам кажется, что мы оплатили занятия, доехали до них, поприсутствовали на них, записав что-то в блокнотике, и знания волшебным образом оказались в нашей голове. На самом деле, такой подход к обучению — пустая трата времени и всего лишь очередная возможность выйти в люди и завести новые знакомства. К изучению языка это не имеет никакого отношения! Всё, что вам нужно, обучаясь в BOW-WOW, — всего лишь по расписанию выйти на связь с преподавателем и в комфортных и привычных для вас условиях приступить к реальному изучению языка. Оплата по квитанции в отделениях банка посредством банкомата или онлайн, не выходя из дома;

Эффективно — 60 минут (один язык)/ 1час 15 минут (два языка) полноценного занятия с профессионалом своего дела и возможность 24 часа находиться с ним на связи по вотсапу и электронной почте. Дело в том, что в BOW-WOW каждому ученику уделяется особое внимание и индивидуальный подход — после урока обязательно отправляется тот или иной необходимый материал для закрепления пройденного на уроке и по результатам каждого урока с конкретным учеником, а также то, на что важно обратить внимание именно данному ученику;

Регулярно — только еженедельные и последовательные занятия могут дать превосходный результат. Занимаясь именно в BOW-WOW, у вас есть возможность продолжать занятия в случае каникул или отъездов по рабочим или семейным делам, а также по причине самочувствия, когда нежелательно выходить за пределы своего места обитания, но есть желание заниматься и не отменять занятие. Также при острой необходимости и своевременном информировании всегда есть возможность согласования переноса времени и дня занятия;

Полезно — есть возможность изучать сразу несколько языков: английский, французский и русский или в различных комбинациях — английский и французский; английский и русский; французский и русский, а значит тренировать память и мышление. Как приятно знать языки и быть способным путешествовать по странам, не прибегая к помощи гидов и переводчиков, и, тем самым, знакомясь со страной реальной, общаясь с местными жителями и посредством нашего совместного сотрудничества узнавать о местах, которые необязательно туристические, а характеризующие именно суть и дух этой страны! Более того, после достижения определённого уровня (А1, А2, В1, В2, С1, С2), у вас есть возможность убедиться в качестве полученных знаний в BOW-WOW, успешно сдав Кембриджский экзамен (английский) и Delf и Dalf (французский) и получив международный сертификат соответствующий Вашему владению языком. Не только ученики средних и старших классов и взрослые способны сдать международный экзамен по английскому и французскому, получив достойные знания в BOW-WOW, но дети, для которых предусмотрены экзамены Starters, Movers, Flyers (английский язык) и Delf Prim A1.1, Delf Prim A1 и Delf Prim A2.1 (французский язык).

Доступно — цена индивидуального занятия в BOW-WOW достаточно привлекательна, особенно, если вы выбираете абонементную систему оплаты, которая в том числе в качестве альтернативы даёт возможность использовать один абонемент нескольким членам семьи. Покупаете один абонемент, а занимаются два или три человека в зависимости от количества выбранных вами языков. Грамотное, образованное и здоровое общество — прекрасная платформа, и принимая во внимание именно этот факт, BOW-WOW с удовольствием предоставит скидки на обучение всем тем, кто приступит к занятиям, будет удовлетворен замечательным результатом и порекомендует данную онлайн школу другим. Чем больше ваших родных, знакомых и друзей запишется на занятия в BOW-WOW, тем приятнее и ощутимее будет ваша персональная скидка!

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