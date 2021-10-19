Пять преимуществ индивидуальных занятий иностранными языками в школе Bow-Wow 19.10.2021 Реклама

BOW-WOW — круглогодичная он-лайн школа Ирины Гарамовой — приглашает детей (4,5 лет и старше) и взрослых на занятия английского, французского и русского языков. Вашему вниманию предлагаются только индивидуальные занятия, так как именно они являются самыми эффективными при изучении языка.

Все 60 минут урока уделяются различным аспектам — чтению, письму, говорению и аудированию. При этом на самом уроке мы ничего не пишем, но путём правильно продуманных упражнений обязательно работаем и над письменной речью.

Изучение языка — это совокупность желания, поставленной цели и кропотливого труда. Да, это — долгий и нелёгкий путь к достижению задуманного, но, поверьте он того стоит! И ключевую роль играет человек, умело сопровождающий вас на этом пути. Он — не просто учитель, он наставник, эксперт, и, главное, человек, который всеми своими знаниями языков, методики преподавания и психологии старается минимизировать дистанцию между учащимся и преподавателем и стать, прежде всего, надёжным другом. Только в таком случае гарантирован достойный результат!

Пять преимуществ занятий в BOW-WOW

Удобно — нет необходимости тратить время до курсов и обратно. Часто нам кажется, что мы оплатили занятия, доехали до них, поприсутствовали на них, записав что-то в блокнотике, и знания волшебным образом оказались в нашей голове. На самом деле, такой подход к обучению — пустая трата времени и всего лишь очередная возможность выйти в люди и завести новые знакомства. К изучению языка это не имеет никакого отношения! Всё, что вам нужно, обучаясь в BOW-WOW, — всего лишь по расписанию выйти на связь с преподавателем и в комфортных и привычных для вас условиях приступить к реальному изучению языка. Оплата по квитанции в отделениях банка посредством банкомата или онлайн, не выходя из дома;

Эффективно — 60 минут (один язык)/ 1час 15 минут (два языка) полноценного занятия с профессионалом своего дела и возможность 24 часа находиться с ним на связи по вотсапу и электронной почте. Дело в том, что в BOW-WOW каждому ученику уделяется особое внимание и индивидуальный подход — после урока обязательно отправляется тот или иной необходимый материал для закрепления пройденного на уроке и по результатам каждого урока с конкретным учеником, а также то, на что важно обратить внимание именно данному ученику;

Регулярно — только еженедельные и последовательные занятия могут дать превосходный результат. Занимаясь именно в BOW-WOW, у вас есть возможность продолжать занятия в случае каникул или отъездов по рабочим или семейным делам, а также по причине самочувствия, когда нежелательно выходить за пределы своего места обитания, но есть желание заниматься и не отменять занятие. Также при острой необходимости и своевременном информировании всегда есть возможность согласования переноса времени и дня занятия;

Полезно — есть возможность изучать сразу несколько языков: английский, французский и русский или в различных комбинациях — английский и французский; английский и русский; французский и русский, а значит тренировать память и мышление. Как приятно знать языки и быть способным путешествовать по странам, не прибегая к помощи гидов и переводчиков, и, тем самым, знакомясь со страной реальной, общаясь с местными жителями и посредством нашего совместного сотрудничества узнавать о местах, которые необязательно туристические, а характеризующие именно суть и дух этой страны! Более того, после достижения определённого уровня (А1, А2, В1, В2, С1, С2), у вас есть возможность убедиться в качестве полученных знаний в BOW-WOW, успешно сдав Кембриджский экзамен (английский) и Delf и Dalf (французский) и получив международный сертификат соответствующий Вашему владению языком. Не только ученики средних и старших классов и взрослые способны сдать международный экзамен по английскому и французскому, получив достойные знания в BOW-WOW, но дети, для которых предусмотрены экзамены Starters, Movers, Flyers (английский язык) и Delf Prim A1.1, Delf Prim A1 и Delf Prim A2.1 (французский язык).

Доступно — цена индивидуального занятия в BOW-WOW достаточно привлекательна, особенно, если вы выбираете абонементную систему оплаты, которая в том числе в качестве альтернативы даёт возможность использовать один абонемент нескольким членам семьи. Покупаете один абонемент, а занимаются два или три человека в зависимости от количества выбранных вами языков. Грамотное, образованное и здоровое общество — прекрасная платформа, и принимая во внимание именно этот факт, BOW-WOW с удовольствием предоставит скидки на обучение всем тем, кто приступит к занятиям, будет удовлетворен замечательным результатом и порекомендует данную онлайн школу другим. Чем больше ваших родных, знакомых и друзей запишется на занятия в BOW-WOW, тем приятнее и ощутимее будет ваша персональная скидка!

Подробнее об абонементах и стоимости и видах индивидуальных занятий https://bwig.ru

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дети, дополнительное образование, иностранные языки, Языковая школа Ирины Гарамовой
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Улица архитектора Дашкова может появиться в Зеленограде. Вот как мы лоббируем увековечивание памяти человека, который сделал наш город зелёным Истории
Студент МИЭТа Дмитрий Буренок победил в международной олимпиаде по финансовой безопасности Хайтек
Бургерная «премиум-класса» откроется на месте кафе «Андерсон» Новости
В стоматологическую клинику «Центр функциональной стоматологии» требуется администратор и ассистент стоматолога Реклама
Пять преимуществ индивидуальных занятий иностранными языками в школе Bow-Wow Реклама
Клуб моделизма и робототехники приглашает детей от 4 до 16 лет лет на занятия Реклама
В московском транспорте стали штрафовать за спущенную маску Новости
«Я всегда пел: и на войне, и дома, и на сцене». Как 97-летний зеленоградец стал звездой Первого канала Истории
Экология М-11. Как дорогу очищают от автомобильного, природного и бытового мусора Истории
Пункт бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус открылся в МФЦ Савелки Новости
Полис ОМС в Зеленограде — где и как получить Гид
Зеленоградцы дадут названия трём новым инженерным корпусам в промзоне Алабушево Новости
В медицинский центр «Норма-XXI» требуются администратор и медицинская сестра процедурного кабинета Реклама
Не могу ввести свой зеленоградский адрес для переписи населения на госуслугах. Что делать? Ответы
Подросток попал под машину при попытке перебежать дорогу. Выглядит это так, будто он специально бросился под неё Новости
Открылась «Территория фитнеса» напротив 14-го микрорайона. Детский бассейн работает, взрослый обещают скоро открыть Новости
Автобус 400 «экспресс» могут переименовать в e41. Вот новые правила нумерации московских автобусов Истории
Комедийное шоу «Женский Стендап» — 2 ноября в Культурном центре «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» и КЦ дарят билеты Афиша
Компьютерная томография зубов и ЛОР-органов в медицинском центре «Норма-XXI» Реклама
Фонарный столб в 18 микрорайоне нечаянно уронили на припаркованный автомобиль Новости
Тильти из Бакеево и другие истории «зеленоградских» деревень — избранные главы из книги Николая Нибура «Горетовские рассказы» Истории
Утвержден проект застройки микрорайона ЦИЭ. Работы могут начать в конце октября Новости
Похудеть и зарядиться бодростью — студия танцев и йоги «Феникс» приглашает новичков на утренние занятия Реклама
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру