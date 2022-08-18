Провожаем лето вкусно с новинками Sura Sushi 18.08.2022 ZELENOGRAD.RU

  • Опалённый лосось с соусом блючиз
  • Креветочное диско ЛЕТО — ограниченный летний выпуск нашего хит-ролла
  • Угорь в ароматном трюфельном соусе
  • Для любителей погорячее — три жгучих спайси вариации: угорь / лосось / тунец
  • Вечная классика — Филадельфия с действительно большим кусочком лосося, спелым авокадо и нежнейшим творожным сыром.

Эти и многие другие бомбические SURA новинки уже ждут тебя на сайте surasushi.ru

Искренне твои, SURA SUSHI

Инстаграм*
ВКонтакте

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

Метки:
продукты
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Фестиваль уличного кино — с 19 по 21 августа в летнем кинотеатре «Зеленопарка» Афиша
При благоустройстве дворов в Зеленограде начали отказываться от плитки Новости
Танго флэшмоб и мастер-класс — 20 августа в Алабушево и на площади Юности Афиша
В Северной промзоне возле полиции и пожарной части вводят одностороннее движение Новости
Запах гари из-за лесных пожаров в Рязанской области Новости
Провожаем лето вкусно с новинками Sura Sushi Реклама
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: коробки для круглой и квадратной пиццы, печать на камне и стекле, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
ЦКО МИЭТ открывает набор на учебный год 2022/2023 — занятия по техническим и творческим направлениям для детей от 7 лет Реклама
Семейная начальная школа по советским учебникам. Как она устроена, в чем её плюсы, и почему родителям не надо сидеть с детьми над домашними заданиями Партнёрский материал
Почему не работают usb-зарядки на автобусных остановках? Ответы
Пешеходную зону через 4-й микрорайон решили благоустроить вместе с прилегающими дорожками и дворами Новости
Концерт легендарного Константина Никольского — в ДК 18 сентября. Лучшие песни Партнёрский материал
Большой клубный концерт Натали и дискотека — в «Руки ВВерх! Баре» 19 августа Афиша
Готовимся к школе вместе с магазином «Клякса» в 4-м микрорайоне. Большой и яркий выбор качественных канцелярских товаров — и не только, доступные цены Реклама
Дату открытия первого магазина сети «Чижик» с продуктами «по улётным ценам» в Зеленограде перенесли Новости
В клинику Центр Функциональной Стоматологии нужен администратор Реклама
Кандидату в депутаты испортили автомобиль с агитацией. Он занял им парковочное место в районе Новости
Пункт флюорографии без записи и направления открылся на площади Юности Новости
Ограничить скорость и поставить камеры на Центральном проспекте для защиты от ночных гонщиков Истории
Достроен корпус 1936 — новый дом на 240 квартир. Посмотрите на его закрытый двор без машин Новости
В каких домах Зеленограда заменят лифты в 2023 году Ответы
Кафедра инженерной графики и дизайна МИЭТ: два направления обучения для будущего дизайнера Партнёрский материал
Мэрия просит оценить благоустройство шести дворов в Зеленограде. Утверждают, что именно жители выбирали, что в них делать Новости
Сеть оптики Lokamed в Зеленограде: как лучше видеть и лучше выглядеть Партнёрский материал
© 1997–2022 Зеленоград.ру