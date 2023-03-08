25 февраля в 16-м микрорайоне Зеленограда, в гимнастическом центре «Спортик Джим», прошли детские состязания по спортивной гимнастке «Кубок Sportik Gym». Соревновались юные спортсмены из шести московских клубов — «Академия Чемпионов», «Восход», «Гелиос», «Гимнастиклаб», «Turnen» и «Sportik Gym». Рассказываем об итогах Кубка и почётных гостях.
Почётными гостями были:
- Никита Владимирович Нагорный — олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года. Заслуженный мастер спорта России. Начальник главного штаба ВВПОД.
- Давид Сагитович Белявский — олимпийский чемпион 2020 года в командном многоборье, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном многоборье, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в упражнении на параллельных брусьях, чемпион мира 2019 года в командном многоборье, семикратный чемпион Европы, многократный призёр чемпионатов мира и Европы.
- Куксенков Юлий Михайлович — заслуженный тренер сборной России по спортивной гимнастике.
- Куксенков Николай Юльевич — заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион Европы, серебряный призёр олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро, тренер молодёжной сборной России по спортивной гимнастике.
- Баранов Евгений Васильевич — мастер спорта международного класса.
- Филиппова Людмила Валерьевна — член президиума федерации спортивной гимнастики г. Москвы.
- Вячеслав Отс — главный редактор журнала «Тренер».
Одним из главных событий турнира стало вступление «Sportik Gym» в федерацию спортивной гимнастики города Москвы. Людмила Владимировна Филиппова торжественно вручила сертификат директору и основателю клуба Владимиру Александровичу Кривоносу. Она подчеркнула, что соревнования прошли на высоком уровне. А также — отметила слаженную работу судей и счетной комиссии.
Теперь гимнастический центр «Sportik Gym» официально имеет право присваивать юношеский разряды на внутриклубных соревнованиях.
Ведущим соревнований был Дмитрий Нечаев — телерадиовидущий (бывшего канала МТV).
Дмитрий не давал зрителям скучать — проводил веселые конкурсы, разыгрывал призы и подарки.
Победители и призёры были награждены: кубками, медалями, грамотами и сладкими призами. Никто из участников не остался без подарка, все ребята получили памятные фирменные медали за участие и сладкие призы.
За подготовку победителей и призеров представители всех клубов награждены фирменными памятными кубками «Sportik Gym».
Как здорово, что в Зеленограде есть такой замечательный центр, где дети могут заниматься — как профессионально, так и для общего развития под чутким руководством профессиональных тренеров.