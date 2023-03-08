Ведущим соревнований был Дмитрий Нечаев — телерадиовидущий (бывшего канала МТV).

Дмитрий не давал зрителям скучать — проводил веселые конкурсы, разыгрывал призы и подарки.

Победители и призёры были награждены: кубками, медалями, грамотами и сладкими призами. Никто из участников не остался без подарка, все ребята получили памятные фирменные медали за участие и сладкие призы.

За подготовку победителей и призеров представители всех клубов награждены фирменными памятными кубками «Sportik Gym».