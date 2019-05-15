Прохладный воздух и чистый салон — подготовьте автомобиль к лету в СТО Зеленоград 15.05.2019 СТО Зеленоград Реклама

Вы включаете кондиционер в автомобиле и чувствуете запах сырого погреба, начинаете чихать или просто начинает першить в горле? Это очевидные признаки того, что кондиционер точно надо почистить после зимнего сезона и проверить его работоспособность, заправить при необходимости.

Так же — самый лучший вариант создать идеально комфортную для дыхания среду в салоне — это одновременно с работами по кондиционеру — сделать химчистку, чтобы с потоком воздуха не гонять пыль по автомобилю. После зимнего сезона — с его снегом, грязью, остатками реагентов, в наших условиях — это необходимость.

Летом надо наслаждаться поездками, поверьте, для этого нужно совсем немного — просто приехать в СТО Зеленоград, отдать машину для выполнения этих работ. Вам сделают все быстро, аккуратно, и качественно.

Автосервис «СТО Зеленоград» оснащен новейшим оборудованием для диагностики, ремонта и обслуживания автомобилей.

Автосервис «СТО Зеленоград» предоставляет весь спектр услуг от высокоточной компьютерной диагностики, любых видов слесарных работ, шиномонтажа, 3D развала-схождения до супер качественной наномойки и химчистки.

Услуги автосервиса:

  • Автомойка. Химчистка. Полировка.
  • 3D развал-схождение;
  • Ремонт любой сложности;
  • Все виды слесарных работ;
  • Техническое обслуживание. Прохождение регулярного ТО;
  • Диагностика и устранение проблем в автоэлектрике. Установка дополнительного оборудования;
  • Шиномонтаж, ремонт резины и правка дисков. Сезонное хранение.
  • Сварочные работы (любой вид металла), изготовление выхлопных систем;
  • Заправка и ремонт кондиционеров;
  • Тестирование и чистка форсунок;
  • Ремонт квадроциклов и багги;
  • Антикоррозийное покрытие;
  • Шумоизоляция;
  • Вклейка стекол;
  • Автозапчасти. Смазочные материалы и автохимия;
  • Изготовление диагностических карт, зарегистрированных в ЕАИСТО;

На «СТО Зеленоград» приятно порадует высокий профессионализм специалистов, удобная система записи и отсутствие очередей, а также гарантия на все виды работ. У вас возникли проблемы с автомобилем? Считайте, что вы их уже решили!
«СТО Зеленоград» к вашим услугам!


Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33

http://www.stozelenograd.ru/

Более подробный перечень услуг Вы можете получить по телефону: +7(499)490-45-26

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