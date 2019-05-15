Так же — самый лучший вариант создать идеально комфортную для дыхания среду в салоне — это одновременно с работами по кондиционеру — сделать химчистку, чтобы с потоком воздуха не гонять пыль по автомобилю. После зимнего сезона — с его снегом, грязью, остатками реагентов, в наших условиях — это необходимость.

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