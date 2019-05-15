Вы включаете кондиционер в автомобиле и чувствуете запах сырого погреба, начинаете чихать или просто начинает першить в горле? Это очевидные признаки того, что кондиционер точно надо почистить после зимнего сезона и проверить его работоспособность, заправить при необходимости.
Так же — самый лучший вариант создать идеально комфортную для дыхания среду в салоне — это одновременно с работами по кондиционеру — сделать химчистку, чтобы с потоком воздуха не гонять пыль по автомобилю. После зимнего сезона — с его снегом, грязью, остатками реагентов, в наших условиях — это необходимость.
Летом надо наслаждаться поездками, поверьте, для этого нужно совсем немного — просто приехать в СТО Зеленоград, отдать машину для выполнения этих работ. Вам сделают все быстро, аккуратно, и качественно.
Автосервис «СТО Зеленоград» оснащен новейшим оборудованием для диагностики, ремонта и обслуживания автомобилей.
Автосервис «СТО Зеленоград» предоставляет весь спектр услуг от высокоточной компьютерной диагностики, любых видов слесарных работ, шиномонтажа, 3D развала-схождения до супер качественной наномойки и химчистки.
- Автомойка. Химчистка. Полировка.
- 3D развал-схождение;
- Ремонт любой сложности;
- Все виды слесарных работ;
- Техническое обслуживание. Прохождение регулярного ТО;
- Диагностика и устранение проблем в автоэлектрике. Установка дополнительного оборудования;
- Шиномонтаж, ремонт резины и правка дисков. Сезонное хранение.
- Сварочные работы (любой вид металла), изготовление выхлопных систем;
- Заправка и ремонт кондиционеров;
- Тестирование и чистка форсунок;
- Ремонт квадроциклов и багги;
- Антикоррозийное покрытие;
- Шумоизоляция;
- Вклейка стекол;
- Автозапчасти. Смазочные материалы и автохимия;
- Изготовление диагностических карт, зарегистрированных в ЕАИСТО;
На «СТО Зеленоград» приятно порадует высокий профессионализм специалистов, удобная система записи и отсутствие очередей, а также гарантия на все виды работ. У вас возникли проблемы с автомобилем? Считайте, что вы их уже решили!
«СТО Зеленоград» к вашим услугам!
Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33
http://www.stozelenograd.ru/
Более подробный перечень услуг Вы можете получить по телефону: +7(499)490-45-26
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+7 (495) 76-76-746
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