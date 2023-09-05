Подарите вашему ребенку увлечение, за которым он будет проводить время с пользой. Если хотите, чтобы ребенок развивал свои творческие и технические способности, то отдайте его в Центр Компьютерного Обучения МИЭТ.

На протяжении уже многих лет в ЦКО МИЭТ помогают ребятам найти любимое занятие, которое в будущем может перерасти в профессию. К каждому ученику находят индивидуальный подход, а все благодаря небольшим учебным группам и опытным преподавателям.