Студия «4hands-Зеленоград» приглашает отдохнуть и приятно провести время. Профессиональные мастера, работа в четыре руки. Работает кабинет аппаратной коррекции фигуры.
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«Вне закона»: спецпоказы одного из первых фильмов Джима Джармуша. 11 апреля в сети кинотеатров «Синема Парк» Афиша
«Пустая трата времени, если не собираешься служить по контракту». Зеленоградские школьники и студенты — о призыве во время конфликта на Украине Истории
«Смесь китайской пагоды, средневекового замка и парохода». История уникальной усадьбы купца Морозова и соседней деревни Льялово Истории
Строительство зданий и дорог больше не будут обсуждать с жителями. Вот про какие объекты точно не спросят вашего мнения Истории
«Перспективное направление для выхода из кризиса» — четверть века в МИЭТе. Руководитель отделения психологии Людмила Павловна Батюня — о его истории и как опередить время Партнерский материал
Корнер японской и паназиатской кухни «Мако» в гастроцентре «Станция» — что внутри? Партнерский материал
Бульвар в 15-м микрорайоне начнут капитально ремонтировать в середине апреля. Вот что там сделают Истории
«Иридиум» не хочет убирать забор вокруг своей территории. Ограждение мешает людям и портит вид Истории
Шесть летних веранд начали монтировать в Зеленограде. Их разрешили не разбирать на зиму, но использовать всё равно будет нельзя Истории
Самая дешёвая в городе аренда помещений — торговый центр «Савёлки» предлагает поддержку малому бизнесу Реклама
Хирурги зеленоградской больницы получили новое оборудование для лапароскопических операций. Они работают в 3D-очках Жизнь
Промежуточные лидеры «Народной премии Зеленоград.ру». Есть ещё неделя, чтобы выдвинуть лучшие компании и важных людей нашего города Истории
Строительство высокоскоростной магистрали до Петербурга отложили: нет денег и поездов. Но дополнительные пути до Зеленограда должны достроить. Это улучшит расписание электричек Истории
На месте одного из паркингов в Зеленограде сделают автосервис и магазины. Для этого из него выгнали водителей Истории
«Иногда надо иметь лишние пять минут, открытое сердце и желание помочь». Соосновательница сообщества помощи беженцам — о создании и развитии волонтёрского движения Истории