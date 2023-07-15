Рассказывает генеральный директор Марина Сибирцева:

— Проект «Преображение 2.0» — уже второй поток, который привлек большую популярность, потому что многие наблюдали за нашими участницами и их результатами. За первый поток суммарно участницы сбросили более 20 кг и уменьшились на 120 см.

На второй поток мы получили 201 анкету. Месяц мы собирали анкеты,которые могла прислать любая желающая. Не скрою, что выбор был сложный. Почти каждая анкета была наполнена эмоциями и желанием измениться, а нужно было выбрать трех.

Цель проекта — показать, как используя наш подход можно в корне изменить внутреннее и внешнее состояние, придти к гармонии и любви к себе. Мы показали возможности клиники без радикальных мер, стресса, болезненных процедур и инъекций и доказали, что путь красоте невозможен без здоровья.

Ко мне обратилось большое количество компаний из разных сфер, желающих стать со-партнерами, что позволило нам расширить рамки и сделать Преображение еще более многогранным. Это доказывает, что наш проект несет важную социальную роль.

Я еще раз выражаю свою благодарность настоящим профи, которые сейчас вместе с Re:Forma работают с участницами: