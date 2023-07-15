Проект «Преображение 2.0», организованный клиникой осознанной красоты Re:Forma — 21 июля подведение итогов 15.07.2023 Реклама

Уже 21 июля заканчивается второй поток уникального проекта, аналогов которому в городе нет — «Преображение 2.0», организованный клиникой осознанной красоты Re:Forma.

Суть проекта во внешнем и внутреннем преображении трех обычных жительниц нашего любимого города за 2 месяца абсолютно бесплатно.

Рассказывает генеральный директор Марина Сибирцева:

— Проект «Преображение 2.0» — уже второй поток, который привлек большую популярность, потому что многие наблюдали за нашими участницами и их результатами. За первый поток суммарно участницы сбросили более 20 кг и уменьшились на 120 см.

На второй поток мы получили 201 анкету. Месяц мы собирали анкеты,которые могла прислать любая желающая. Не скрою, что выбор был сложный. Почти каждая анкета была наполнена эмоциями и желанием измениться, а нужно было выбрать трех.

Цель проекта — показать, как используя наш подход можно в корне изменить внутреннее и внешнее состояние, придти к гармонии и любви к себе. Мы показали возможности клиники без радикальных мер, стресса, болезненных процедур и инъекций и доказали, что путь красоте невозможен без здоровья.

Ко мне обратилось большое количество компаний из разных сфер, желающих стать со-партнерами, что позволило нам расширить рамки и сделать Преображение еще более многогранным. Это доказывает, что наш проект несет важную социальную роль.

Я еще раз выражаю свою благодарность настоящим профи, которые сейчас вместе с Re:Forma работают с участницами:

Участницы проекта
Надежда — бизнес-вумен, мама двоих дочек, социально активная девушка
Александра — заботливая мама и жена, недавно переехала в наш любимый город с юга
Анна — руководитель небольшого семейного дела, вечно худеющая мама и жена
Торжественное подведение итогов

Весь ход проекта можно наблюдать в соцсетях.

За лучшие изменения клиника Re:Forma и партнеры будут награждать участниц 21 июля в 14.00 в ресторане Moment.

Подписывайтесь на организатора проекта — клинику Re:Forma вконтакте и инстаграм*, призы ждут и зрителей проекта — за активность, лайки и комментарии в голосовании.

Адрес клиники осознанной красоты Re:Forma: корпус 1562.

Запись на процедуры:

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена.

Метки:
красота и уход
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Проект «Преображение 2.0», организованный клиникой осознанной красоты Re:Forma — 21 июля подведение итогов Реклама
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