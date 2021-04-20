Картофель сорта «Бриз5+» привезен из Нижегородской области, этот сорт прекрасно подходит и для варки, и для тушения, и для жарки. Внутри желтая мякоть.
Возможна доставка по Зеленограду и близлежащим районам (до 15 км от города), весом от 10 до 25 кг бесплатно. Стоимость доставки большего веса — уточняйте по телефону 8-977-652-17-76. Так же есть самовывоз. Картофель расфасован в сетки по 25 кг, забрать можно со склада в Зеленограде по адресу: 2-й Западный проезд дом 1 строение 1 (ПОК)
Заказать картофель и задать вопросы можно по телефону: 8-977-652-17-76
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