Продается картофель сорта «Бриз5+» — доставка по Зеленограду и ближайшим районам от 10 до 25 кг 20.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Картофель сорта «Бриз5+» привезен из Нижегородской области, этот сорт прекрасно подходит и для варки, и для тушения, и для жарки. Внутри желтая мякоть.

Возможна доставка по Зеленограду и близлежащим районам (до 15 км от города), весом от 10 до 25 кг бесплатно. Стоимость доставки большего веса — уточняйте по телефону 8-977-652-17-76. Так же есть самовывоз. Картофель расфасован в сетки по 25 кг, забрать можно со склада в Зеленограде по адресу: 2-й Западный проезд дом 1 строение 1 (ПОК)

Заказать картофель и задать вопросы можно по телефону: 8-977-652-17-76

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Метки:
овощи и фрукты, доставка продуктов
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