«Примерить дом на себя». Выставочная площадка коттеджей строительной компании «ДачаЗел» 03.11.2022 Реклама

На выставочной площадке домов «ДачаЗел», расположенной в 10 минутах езды от Зеленограда, представлена новая линейка современных каркасных коттеджей. Здесь вы сможете не только посмотреть дома разной планировки, но и получить исчерпывающую информацию по технологиям строительства и оценить качество выполняемых работ.

Выставочная площадка «ДачаЗел» находится в Солнечногорском районе в коттеджном поселке «Алексеевские дачи».

Для посещения выставочной площадки и консультации необходимо предварительно записаться.

О строительной компании «ДачаЗел»

Компания «ДачаЗел» уже более 15 лет занимается строительством дачных и загородных домов из различных материалов (каркас, профилированный брус, газобетон). Еще больше проектов смотрите на сайте dachazel.ru.

«ДачаЗел» приглашает посетить объекты, на которых сейчас ведется строительство, чтобы вы могли оценить качество работ и используемых материалов. Или посмотрите прямые трансляции со строящихся объектов в социальных сетях Инстаграм @dachazel (запрещена в РФ), на каналах в Youtube и ТikTok.

Есть вопросы? Приезжайте в новый офис продаж в Зеленограде (корп. 2024). На стендах представлены варианты отделок, многослойная отделка стен в разрезе, примеры новых материалов, о которых вы, возможно, даже и не слышали.

Контакты

Офис продаж в Зеленограде

График работы

  • вторник-суббота: с 9:00 до 18:00
  • воскресенье: с 9:00 до 15:00
  • понедельник: выходной.

Площадки в интернете

  • Сайт
  • Видео-каналы «ДачаЗел» на Youtube и в ТikTok
  • Или свяжитесь со специалистами компании любым удобным для вас способом по ссылке на taplink.

Метки:
строительство, загородная недвижимость, ДачаЗел
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«Примерить дом на себя». Выставочная площадка коттеджей строительной компании «ДачаЗел» Реклама
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