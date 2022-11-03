На выставочной площадке домов «ДачаЗел», расположенной в 10 минутах езды от Зеленограда, представлена новая линейка современных каркасных коттеджей. Здесь вы сможете не только посмотреть дома разной планировки, но и получить исчерпывающую информацию по технологиям строительства и оценить качество выполняемых работ.
Выставочная площадка «ДачаЗел» находится в Солнечногорском районе в коттеджном поселке «Алексеевские дачи».
Для посещения выставочной площадки и консультации необходимо предварительно записаться.
Компания «ДачаЗел» уже более 15 лет занимается строительством дачных и загородных домов из различных материалов (каркас, профилированный брус, газобетон). Еще больше проектов смотрите на сайте dachazel.ru.
«ДачаЗел» приглашает посетить объекты, на которых сейчас ведется строительство, чтобы вы могли оценить качество работ и используемых материалов. Или посмотрите прямые трансляции со строящихся объектов в социальных сетях Инстаграм @dachazel (запрещена в РФ), на каналах в Youtube и ТikTok.
Есть вопросы? Приезжайте в новый офис продаж в Зеленограде (корп. 2024). На стендах представлены варианты отделок, многослойная отделка стен в разрезе, примеры новых материалов, о которых вы, возможно, даже и не слышали.
Офис продаж в Зеленограде
- Адрес: корпус 2024
- Телефоны: 8-926-277-48-36, 8-499-398-02-11
График работы
- вторник-суббота: с 9:00 до 18:00
- воскресенье: с 9:00 до 15:00
- понедельник: выходной.
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