Веселый динозаврик Гриша из Детского центра «Учи.Ру» радушно встречает ребят, желающих узнать новое в математике и английском языке!
Учи.ру — крупнейшая образовательная онлайн-платформа в России и федеральная сеть детских центров. Занятия по материалам Учи.ру соответствуют федеральным образовательным стандартам.
За небольшой промежуток времени сотрудники Детского центра «Учи.Ру» смогли рассказать ребятам об увлекательных кружках занимательной математики и английского языка при встречах в Центре, а также на фестивале «Неспальный район». Было очень весело, ребята отвечали на вопросы викторины, разгадывали ребусы!
В Центре «Учи.Ру» стартовали занятия
Кружок по математике (7-11 лет):
- 1 класс
- 2 класс
- 3 класс
- 4 класс.
Кружок английского языка:
- English Kids (6-9 лет)
- English Junior (10-13 лет).
Почему ребенку интересно посещать кружки?
- Занятия проходят в игровом формате.
- Дети получают красочные рабочие тетради к каждому модулю.
- Малочисленные группы (до 9 человек).
- Индивидуальный подход: задания разделены по уровню сложности.
- Освоение тем: наставник уделяет внимание каждому и помогает справиться со сложными моментами.
- Выход за рамки программы: кружки дополняют школьную программу и программу онлайн-курсов, способствуют подготовке к олимпиадам и конкурсам.
Занятия в кружке помогут ребенку:
- лучше понять математику и выучить английский язык
- научиться решению нестандартных задач
- лучше подготовиться к проверочным работам и экзаменам, повысить успеваемость
- развить мышление, речь, логику, интеллект и коммуникабельность
- получить опыт работы в команде и завести новых друзей
- расширить кругозор и раскрыть творческий потенциал
- обрести уверенность в себе и своих знаниях.
Динозаврик Гриша и сотрудники детского центра «Учи.ру» ждут в гости ребят и родителей на увлекательные занятия в кружках.
Спешите, количество мест в группах ограничено!
Адрес: корпус 1524 (вход с обратной стороны здания)
Запись:
- на сайте
- по телефонам 8-499-647-52-68, 8-985-044-59-38