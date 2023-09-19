Преподаватели ЦКО МИЭТ закладывают фундамент знаний и практических навыков для будущего освоения востребованной IT-профессии 19.09.2023 Реклама ИП Севастьянов ИНН 182704724600, erid:LatgBs9EW

В ЦКО МИЭТ придерживаются принципа обучения «80/20»:

  • 20% времени уделяется изучению теоретического материала
  • 80% времени учащиеся выполняют практические задания и оттачивают полученные знания.

Это позволяет не только заинтересовать ребенка программированием или 3D-моделированием, но и заложить прочный фундамент для освоения более узконаправленного и сложного материала.

Начать путь в IT можно с открытых занятий в ЦКО МИЭТ: https://vk.com/app5619682_-151306650

Это бесплатно!

Подробности обучения в ЦКО МИЭТ

  • Занятия в небольших группах (до 14 человек) обеспечат индивидуальный подход и комфортное обучение.
  • Практика в приоритете! 80% времени уделяется практическим занятиям, что гарантирует глубокое понимание и навыки.
  • По окончании курса выдается сертификат установленного образца от НИУ МИЭТ.
  • Опытные преподаватели — профессионалы своего дела, готовые помочь каждому ребенку реализовать свой потенциал.
  • В ЦКО МИЭТ гордятся каждым достижением учеников и стараются не только обучить ребят, но и помочь стать уверенными и креативными.

Если вам неудобно добираться до ЦКО МИЭТ, то заниматься со своей группой можно и онлайн. Занятия онлайн в режиме реального времени сэкономят время на дорогу, но будут столь же эффективны, как очные.

Детали оплаты:

  • 100% оплата (скидка 5%)
  • Можно оплатить курс в рассрочку
  • Оплата материнским капиталом
  • Система скидок для многодетных семей, а также специальных категорий населения.
  • Скидки за второй курс и последующие.
  • Возможность оформления налогового вычета за обучение.

Учиться надо у тех, кто своим примером показывает конкретные результаты, а не просто на словах говорит о своих достижениях.

Этого правила ЦКО МИЭТ придерживается на протяжении всей работы.

Направления подготовки

Программирование:

  • 7-10 лет — в Minecraft
  • 11-13 лет — в Scratch
  • 14+ лет — на C++ или Python

3D-моделирование:

  • 7-10 лет — в Tinkercad
  • 11-13 и 14+ лет — в Autodesk 3Ds Max и Blender

Разработка компьютерных игр:

  • 7-10, 11-13 и 14+ лет — в Unity3D

Системное администрирование:

  • 11+ лет

Графический дизайн:

  • 11-13 и 14+ лет — в Adobe Photoshop

Создание сайтов:

  • 11+ лет — на HTML5, CSS3, JS

Видеомонтаж:

  • 11+ лет — в Adobe Premiere Pro, Sony Vegas

Инженерно-конструкторское:

  • САПР Компас 3-Д.

Чтобы определиться, вы можете посетить бесплатные открытые занятия

Запись на занятия:

Метки:
образование и обучение, программирование, компьютерные курсы, Центр компьютерного обучения - МИЭТ
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