В ЦКО МИЭТ придерживаются принципа обучения «80/20»:

20% времени уделяется изучению теоретического материала

80% времени учащиеся выполняют практические задания и оттачивают полученные знания.

Это позволяет не только заинтересовать ребенка программированием или 3D-моделированием, но и заложить прочный фундамент для освоения более узконаправленного и сложного материала.

Начать путь в IT можно с открытых занятий в ЦКО МИЭТ: https://vk.com/app5619682_-151306650

Это бесплатно!