В ЦКО МИЭТ придерживаются принципа обучения «80/20»:
- 20% времени уделяется изучению теоретического материала
- 80% времени учащиеся выполняют практические задания и оттачивают полученные знания.
Это позволяет не только заинтересовать ребенка программированием или 3D-моделированием, но и заложить прочный фундамент для освоения более узконаправленного и сложного материала.
Начать путь в IT можно с открытых занятий в ЦКО МИЭТ: https://vk.com/app5619682_-151306650
Это бесплатно!
- Занятия в небольших группах (до 14 человек) обеспечат индивидуальный подход и комфортное обучение.
- Практика в приоритете! 80% времени уделяется практическим занятиям, что гарантирует глубокое понимание и навыки.
- По окончании курса выдается сертификат установленного образца от НИУ МИЭТ.
- Опытные преподаватели — профессионалы своего дела, готовые помочь каждому ребенку реализовать свой потенциал.
- В ЦКО МИЭТ гордятся каждым достижением учеников и стараются не только обучить ребят, но и помочь стать уверенными и креативными.
Если вам неудобно добираться до ЦКО МИЭТ, то заниматься со своей группой можно и онлайн. Занятия онлайн в режиме реального времени сэкономят время на дорогу, но будут столь же эффективны, как очные.
- 100% оплата (скидка 5%)
- Можно оплатить курс в рассрочку
- Оплата материнским капиталом
- Система скидок для многодетных семей, а также специальных категорий населения.
- Скидки за второй курс и последующие.
- Возможность оформления налогового вычета за обучение.
Учиться надо у тех, кто своим примером показывает конкретные результаты, а не просто на словах говорит о своих достижениях.
Этого правила ЦКО МИЭТ придерживается на протяжении всей работы.
Программирование:
- 7-10 лет — в Minecraft
- 11-13 лет — в Scratch
- 14+ лет — на C++ или Python
3D-моделирование:
- 7-10 лет — в Tinkercad
- 11-13 и 14+ лет — в Autodesk 3Ds Max и Blender
Разработка компьютерных игр:
- 7-10, 11-13 и 14+ лет — в Unity3D
Системное администрирование:
- 11+ лет
Графический дизайн:
- 11-13 и 14+ лет — в Adobe Photoshop
Создание сайтов:
- 11+ лет — на HTML5, CSS3, JS
Видеомонтаж:
- 11+ лет — в Adobe Premiere Pro, Sony Vegas
Инженерно-конструкторское:
- САПР Компас 3-Д.
Запись на занятия:
- на сайте mietcenter.ru
- Вконтакте
- по телефонам 8-499-735-32-65, 8-916-062-04-09.