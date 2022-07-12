Предприятие быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» на Панфиловском ведет прием на работу.
З/п: 56000 рублей (при выработке 168 часов в месяц и ежемесячной премии)
Также ведётся набор сотрудников на предприятие в Елино.
Все о вакансиях, возможностях, обязанностях, условиях и требованиях смотрите на сайте.
Адрес ресторана:
Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 2
Телефоны: 8-499-734-33-09, 8-499-734-27-18
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