Предприятие быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» приглашает на работу 12.07.2022 Предприятие быстрого обслуживания «Вкусно — и точка»

Предприятие быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» на Панфиловском ведет прием на работу.

З/п: 56000 рублей (при выработке 168 часов в месяц и ежемесячной премии)

Также ведётся набор сотрудников на предприятие в Елино.

Все о вакансиях, возможностях, обязанностях, условиях и требованиях смотрите на сайте.

Адрес ресторана:

Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 2

Телефоны: 8-499-734-33-09, 8-499-734-27-18

Метки:
работа, Вкусно - и точка (Панфиловский проспект)
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