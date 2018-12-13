Только с 11 по 29 декабря в техцентре «Автолидер» вы можете приобрести Новогодний подарочный сертификат со скидкой 20%!

Следует учесть то, что НДС и оплата коммунальных платежей с Нового года поднимаются, а значит и цены поднимутся везде, в том числе и в автосервисах, а для владельцев сертификатов они останутся прежними!

Стоимость сертификата и владельца вы определяете сами.

Любой владелец транспортного средства имеет право на получение нескольких сертификатов и использование их по своему усмотрению.

Такое бывает только на Новый год, торопитесь приобрести сертификат до 29 декабря! Предложение ограничено!

Дополнительная информация и заказ сертификата по: Gulov-auto@yandex.ru или по указанным телефонам 8(985)363-77-44, 8(917)582-74-74