Как часто у Вас в голове возникала мысль: «Праздники на носу, а у меня ещё подарки не куплены… Да и что дарить, тоже не понятно!»
Мы поможем решить эту головоломку!
Техцентр «Автолидер» в очередной раз проводит Праздничную Распродажу Подарочных сертификатов!
Только с 11 по 29 декабря в техцентре «Автолидер» вы можете приобрести Новогодний подарочный сертификат со скидкой 20%!
Следует учесть то, что НДС и оплата коммунальных платежей с Нового года поднимаются, а значит и цены поднимутся везде, в том числе и в автосервисах, а для владельцев сертификатов они останутся прежними!
Стоимость сертификата и владельца вы определяете сами.
Любой владелец транспортного средства имеет право на получение нескольких сертификатов и использование их по своему усмотрению.
Такое бывает только на Новый год, торопитесь приобрести сертификат до 29 декабря! Предложение ограничено!
Дополнительная информация и заказ сертификата по: Gulov-auto@yandex.ru или по указанным телефонам 8(985)363-77-44, 8(917)582-74-74
Для заказа сертификата вам необходимо:
- Сообщить ФИО плательщика (т.е. кто будет оплачивать сертификат)
- Сообщить ФИО пользователя (т.е. кто имеет право использовать сертификат)
- Сообщить, на какую сумму выписывать сертификат.
- Сообщить свои контакты.
Сообщение вы можете отправить по электронной почте: Gulov-auto@yandex.ru или продиктовать по указанным телефонам 8(985)363-77-44, 8(917)582-74-74 или прислать смс сообщение.
Срок подготовки сертификата 1 день. После этого вы получите сообщение.
Далее следует оплата и получение сертификата.
- В техцентре «Автолидер» наличным или безналичным способом через POS — терминал техцентра.
- Безналичным платежём на расчётный счёт техцентра в МинБ банке.
- Оплата через СБ онлайн.
- Приехать и получить сертификат непосредственно в техцентре «Автолидер»
- Заказать по электронной почте.
- Заказать по почте России (стоимость пересылки 200 рублей)
- Заказать доставку на дом или на место работы (только для Зеленограда. Стоимость 200 рублей)
Дополнительная информация и заказ сертификата по: Gulov-auto@yandex.ru или по указанным телефонам 8(985)363-77-44, 8(917)582-74-74
- Мы отличаемся!
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- Магазин "Я сама"
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