Праздничная распродажа подарочных сертификатов от Техцентра «Автолидер» 13.12.2018 Техцентра «Автолидер» Реклама

Как часто у Вас в голове возникала мысль: «Праздники на носу, а у меня ещё подарки не куплены… Да и что дарить, тоже не понятно!»

Мы поможем решить эту головоломку!

Техцентр «Автолидер» в очередной раз проводит Праздничную Распродажу Подарочных сертификатов!

Только с 11 по 29 декабря в техцентре «Автолидер» вы можете приобрести Новогодний подарочный сертификат со скидкой 20%!

Следует учесть то, что НДС и оплата коммунальных платежей с Нового года поднимаются, а значит и цены поднимутся везде, в том числе и в автосервисах, а для владельцев сертификатов они останутся прежними!

Стоимость сертификата и владельца вы определяете сами.

Любой владелец транспортного средства имеет право на получение нескольких сертификатов и использование их по своему усмотрению.

Такое бывает только на Новый год, торопитесь приобрести сертификат до 29 декабря! Предложение ограничено!

Дополнительная информация и заказ сертификата по: Gulov-auto@yandex.ru или по указанным телефонам 8(985)363-77-44, 8(917)582-74-74

Как заказать сертификат

Для заказа сертификата вам необходимо:

  • Сообщить ФИО плательщика (т.е. кто будет оплачивать сертификат)
  • Сообщить ФИО пользователя (т.е. кто имеет право использовать сертификат)
  • Сообщить, на какую сумму выписывать сертификат.
  • Сообщить свои контакты.

Сообщение вы можете отправить по электронной почте: Gulov-auto@yandex.ru или продиктовать по указанным телефонам 8(985)363-77-44, 8(917)582-74-74 или прислать смс сообщение.

Срок подготовки сертификата 1 день. После этого вы получите сообщение.

Далее следует оплата и получение сертификата.

Как оплатить сертификат

  • В техцентре «Автолидер» наличным или безналичным способом через POS — терминал техцентра.
  • Безналичным платежём на расчётный счёт техцентра в МинБ банке.
  • Оплата через СБ онлайн.

Как получить Сертификат

  • Приехать и получить сертификат непосредственно в техцентре «Автолидер»
  • Заказать по электронной почте.
  • Заказать по почте России (стоимость пересылки 200 рублей)
  • Заказать доставку на дом или на место работы (только для Зеленограда. Стоимость 200 рублей)

Дополнительная информация и заказ сертификата по: Gulov-auto@yandex.ru или по указанным телефонам 8(985)363-77-44, 8(917)582-74-74

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