Последние тренды образовательных технологий в АБИТ и РосНОУ — индивидуальность, непрерывность и визуализация обучения 25.03.2021 Абит

Сегодня отечественная система образования претерпевает глобальные изменения. «Классическая» модель обучения устарела. Традиционное образование не отвечает на вызовы нового времени. Это связано с развитием технологий и сокращением жизненного цикла профессий.

Введение инноваций в процесс обучения позволяет выйти за рамки возможностей «классического» образования. Совершенствование информационных технологий позволяет учебным заведениям реализовывать смешанное или полностью дистанционное обучение. Интегрировать традиционную и инновационную модели обучения — менять привычную организацию образовательного процесса. Владение информационно-коммуникативными технологиями становится неотъемлемым навыком для преподавателя и слушателя. Трансформация образования предполагает переход к качественно иным формам организации обучения и отказывается от традиционной модели «учитель — ученик». Преподаватель объединяет в себе роли ментора, коуча, консультанта, тренера, преподавателя. Подобная модель переводит отношения слушателя и преподавателя в плоскость партнерства.

«Реальная проблема образования — отсутствие у слушателей мотивации к обучению. У студентов нет мотивационных установок. Нет интереса. И уже на первых курсах студент сталкивается с кризисом профессионального самоопределения. К сожалению, получение документа о высшем профессиональном образовании является основной причиной его поступления в учебное заведение. Ценность профессиональных знаний, умений и навыков подменена ценностью документа об образовании», — заявляет учредитель АБИТ, кандидат экономических наук, доцент, член экспертного совета при Комитете ГД РФ по образованию и науке Лариса Викторовна Калачёва.

По словам эксперта Л.В. Калачевой, можно выделить несколько трендов современности — индивидуальность, непрерывность и визуализация обучения. Сегодня слушатель учебного заведения может выстраивать индивидуальную траекторию профессионального развития. Он также может выбирать удобный формат обучения — очно, дистанционно или в смешанном формате. Все эти возможности предоставляет Академия бизнеса и инновационных технологий в партнерстве с Российским новым университетом. АБИТ-РосНОУ объединил в себе все тренды современного образования и классической высшей школы, создав систему LMS Moodle. Гибкая траектория и индивидуальный план профессионального развития — это характеризует эффективное поведение специалиста на рынке труда.

«Онлайн-инструменты позволяют быстрее адаптировать образовательные программы под меняющийся ландшафт рынка. Онлайн-платформа АБИТ-Росноу LMS Moodle формирует „окно“ возможностей для слушателя. Платформа позволяет не только создавать и управлять учебным материалом, но и отслеживать активность слушателя внутри курса, анализировать его цифровой след. Например, просмотрел ли он видеолекцию, прочел ли необходимый материал. Программный продукт LMS Moodle выводит в цифровой формат знания и опыт представителей профессионального образования и бизнес-сообществ — слушатель получает доступ к качественному образовательному контенту. Академия бизнеса адаптирует материал под запросы конкретного слушателя. Слушатель может быть активным участником образовательного процесса, находясь вне аудитории», — подчеркивает Лариса Викторовна Калачёва.

Система образования должна учитывать реальные потребности рынка и быстро адаптироваться к ним, иначе продукт экономики знаний не будет востребован. Результат работы и репутацию АБИТ-Росноу демонстрируют благодарные отзывы выпускников и увеличение числа новых слушателей. Академия бизнеса и инновационных технологий — ваш выбор в пользу качественного образования! АБИТ-Росноу реализует программы высшего (бакалавриат и магистратура) и среднего (колледж) профессионального образования.

Среднее профессиональное образование (колледж):

  • Экономика и бухгалтерский учет.
  • Право и организация социального обеспечения.
  • Банковское дело.
  • Реклама.
  • Туризм.

Высшее профессиональное образование (бакалавриат и магистратура):

  • Экономика.
  • Психология.
  • Менеджмент.
  • Юриспруденция.
  • Социальная работа.
  • Бизнес-информатика.
  • Электроэнергетика и электротехника.
  • Психолого-педагогическое образование.
  • Государственное и муниципальное управление.

Академия бизнеса и инновационных технологий находится по адресу: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, этаж 3

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Метки:
высшее образование, студенты и аспиранты, Академия бизнеса и инновационных технологий (АБИТ)
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