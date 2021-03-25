Сегодня отечественная система образования претерпевает глобальные изменения. «Классическая» модель обучения устарела. Традиционное образование не отвечает на вызовы нового времени. Это связано с развитием технологий и сокращением жизненного цикла профессий.

Введение инноваций в процесс обучения позволяет выйти за рамки возможностей «классического» образования. Совершенствование информационных технологий позволяет учебным заведениям реализовывать смешанное или полностью дистанционное обучение. Интегрировать традиционную и инновационную модели обучения — менять привычную организацию образовательного процесса. Владение информационно-коммуникативными технологиями становится неотъемлемым навыком для преподавателя и слушателя. Трансформация образования предполагает переход к качественно иным формам организации обучения и отказывается от традиционной модели «учитель — ученик». Преподаватель объединяет в себе роли ментора, коуча, консультанта, тренера, преподавателя. Подобная модель переводит отношения слушателя и преподавателя в плоскость партнерства.

«Реальная проблема образования — отсутствие у слушателей мотивации к обучению. У студентов нет мотивационных установок. Нет интереса. И уже на первых курсах студент сталкивается с кризисом профессионального самоопределения. К сожалению, получение документа о высшем профессиональном образовании является основной причиной его поступления в учебное заведение. Ценность профессиональных знаний, умений и навыков подменена ценностью документа об образовании», — заявляет учредитель АБИТ, кандидат экономических наук, доцент, член экспертного совета при Комитете ГД РФ по образованию и науке Лариса Викторовна Калачёва.