Сегодня отечественная система образования претерпевает глобальные изменения. «Классическая» модель обучения устарела. Традиционное образование не отвечает на вызовы нового времени. Это связано с развитием технологий и сокращением жизненного цикла профессий.
Введение инноваций в процесс обучения позволяет выйти за рамки возможностей «классического» образования. Совершенствование информационных технологий позволяет учебным заведениям реализовывать смешанное или полностью дистанционное обучение. Интегрировать традиционную и инновационную модели обучения — менять привычную организацию образовательного процесса. Владение информационно-коммуникативными технологиями становится неотъемлемым навыком для преподавателя и слушателя. Трансформация образования предполагает переход к качественно иным формам организации обучения и отказывается от традиционной модели «учитель — ученик». Преподаватель объединяет в себе роли ментора, коуча, консультанта, тренера, преподавателя. Подобная модель переводит отношения слушателя и преподавателя в плоскость партнерства.
«Реальная проблема образования — отсутствие у слушателей мотивации к обучению. У студентов нет мотивационных установок. Нет интереса. И уже на первых курсах студент сталкивается с кризисом профессионального самоопределения. К сожалению, получение документа о высшем профессиональном образовании является основной причиной его поступления в учебное заведение. Ценность профессиональных знаний, умений и навыков подменена ценностью документа об образовании», — заявляет учредитель АБИТ, кандидат экономических наук, доцент, член экспертного совета при Комитете ГД РФ по образованию и науке Лариса Викторовна Калачёва.
По словам эксперта Л.В. Калачевой, можно выделить несколько трендов современности — индивидуальность, непрерывность и визуализация обучения. Сегодня слушатель учебного заведения может выстраивать индивидуальную траекторию профессионального развития. Он также может выбирать удобный формат обучения — очно, дистанционно или в смешанном формате. Все эти возможности предоставляет Академия бизнеса и инновационных технологий в партнерстве с Российским новым университетом. АБИТ-РосНОУ объединил в себе все тренды современного образования и классической высшей школы, создав систему LMS Moodle. Гибкая траектория и индивидуальный план профессионального развития — это характеризует эффективное поведение специалиста на рынке труда.
«Онлайн-инструменты позволяют быстрее адаптировать образовательные программы под меняющийся ландшафт рынка. Онлайн-платформа АБИТ-Росноу LMS Moodle формирует „окно“ возможностей для слушателя. Платформа позволяет не только создавать и управлять учебным материалом, но и отслеживать активность слушателя внутри курса, анализировать его цифровой след. Например, просмотрел ли он видеолекцию, прочел ли необходимый материал. Программный продукт LMS Moodle выводит в цифровой формат знания и опыт представителей профессионального образования и бизнес-сообществ — слушатель получает доступ к качественному образовательному контенту. Академия бизнеса адаптирует материал под запросы конкретного слушателя. Слушатель может быть активным участником образовательного процесса, находясь вне аудитории», — подчеркивает Лариса Викторовна Калачёва.
Система образования должна учитывать реальные потребности рынка и быстро адаптироваться к ним, иначе продукт экономики знаний не будет востребован. Результат работы и репутацию АБИТ-Росноу демонстрируют благодарные отзывы выпускников и увеличение числа новых слушателей. Академия бизнеса и инновационных технологий — ваш выбор в пользу качественного образования! АБИТ-Росноу реализует программы высшего (бакалавриат и магистратура) и среднего (колледж) профессионального образования.
Среднее профессиональное образование (колледж):
- Экономика и бухгалтерский учет.
- Право и организация социального обеспечения.
- Банковское дело.
- Реклама.
- Туризм.
Высшее профессиональное образование (бакалавриат и магистратура):
- Экономика.
- Психология.
- Менеджмент.
- Юриспруденция.
- Социальная работа.
- Бизнес-информатика.
- Электроэнергетика и электротехника.
- Психолого-педагогическое образование.
- Государственное и муниципальное управление.
Академия бизнеса и инновационных технологий находится по адресу: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, этаж 3
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