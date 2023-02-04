12:00-14:00 — мастер-класс «Киноактер» для подростков 11-17 лет

14:30-16:30 — мастер-класс «Киноактер» для взрослых

17:00-19:00 — мастер-класс «Киноактер» для взрослых



Все участники мастер классов получат разбор подходящих референсов и ракурсов, а также запишут первую видео-визитку.



Записаться можно на сайте или в сообщениях группы Вконтакте.

Адрес киношколы: Савёлкинский проезд, 4, 22 этаж, 2214.