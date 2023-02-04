Последние бесплатные мастер-классы по направлению «Киноактер» — 5 февраля в киношколе Action! 04.02.2023 Реклама

Последние бесплатные мастер-классы по направлению «Киноактер» пройдут 5 февраля в киношколе Action! в Зеленограде (Савёлкинский проезд, 4). Предлагаем расписание занятий.

12:00-14:00 — мастер-класс «Киноактер» для подростков 11-17 лет
14:30-16:30 — мастер-класс «Киноактер» для взрослых
17:00-19:00 — мастер-класс «Киноактер» для взрослых

Все участники мастер классов получат разбор подходящих референсов и ракурсов, а также запишут первую видео-визитку.

Записаться можно на сайте или в сообщениях группы Вконтакте.

Адрес киношколы: Савёлкинский проезд, 4, 22 этаж, 2214.

Метки:
образование и обучение, киношкола action!, дом 4
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Последние бесплатные мастер-классы по направлению «Киноактер» — 5 февраля в киношколе Action! Реклама
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