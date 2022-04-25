Пора покупать ДАЧУ! Одноэтажный дом вместе с участком продаётся по специальной цене — до 15 мая 25.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Строительная компания «ДачаЗел» представляет уникальное предложение на рынке загородной недвижимости — «Дом+Участок». На продажу выставлен одноэтажный средне-размерный дом, построенный в лучших традициях финских каркасных домов — это полноценный загородный дом, предназначенный для комфортного проживания на природе семьи из 2-4 человек.

Средне-размерный дом с двумя спальнями построен в стиле «Barnhouse». Предназначен для комфортного проживания на природе семьи из 2-4 человек. Один этаж. Площадь дома 75 квадратных метров. Открытая веранда площадью 18 квадратных метров.

Зона кухни-гостиной площадью 23 квадратных метра, с большими панорамными окнами, в сочетании с высокими потолками 3,3 метра, придают этому помещению еще больший объем.

В доме имеются две уютные спальни и большой санузел, где можно разместить все что необходимо для комфорта.

По вашему желанию возможно изменить внутреннюю планировку, добавить необходимые помещения и комнаты, также увеличить или уменьшить размеры дома — совершенно бесплатно.

Участки для строительства находятся в новом КП «Алексеевские дачи». Поселок расположен в идеальном тихом месте, окружен с трех сторон лесом, по поселку уложены дороги с твердым покрытием.

На всех участках, предлагаемых строительной компанией «ДачаЗел», имеются все коммуникации (электричество 15 кВт, водоснабжение, канализация).

В 20 минутах езды от города Зеленограда, в 10 минутах от пляжа Истринского водохранилища.

Условия акции

По стандартной цене: стоимость дома с участком составляет 4.900.000 рублей.

По промоакции от СК «ДачаЗел»: до 15 мая 2022 года стоимость дома с участком составляет 4.490.000 рублей.

Подробности можно узнать у менеджеров компании по телефону.

График работы офиса в корпусе 2024 в Зеленограде:

  • Вторник-суббота 9:00—18:00, воскресенье 9:00—15:00, понедельник — выходной
  • Телефоны: 8 (926) 277-48-36, 8 (499) 398-02-11
  • Сайт: dachazel.ru
  • ВКонтакте: @dachazel

Видеоканалы «ДачаЗел»

  • прямая трансляция со строящихся объектов — в инстаграм и facebook
  • также смотрите канал «ДачаЗел» на Youtube и в ТikTok

Строительная компания ДачаЗел появилась в Телеграме

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Есть вопросы?

Приезжайте в новый офис продаж в Зеленограде (корпус 2024). На стендах представлены варианты отделок, многослойная отделка стен в разрезе, примеры новых материалов, о которых вы, возможно, даже и не слышали.

Метки:
строительство, недвижимость, загородная недвижимость, ДачаЗел
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