Средне-размерный дом с двумя спальнями построен в стиле «Barnhouse». Предназначен для комфортного проживания на природе семьи из 2-4 человек. Один этаж. Площадь дома 75 квадратных метров. Открытая веранда площадью 18 квадратных метров.

Зона кухни-гостиной площадью 23 квадратных метра, с большими панорамными окнами, в сочетании с высокими потолками 3,3 метра, придают этому помещению еще больший объем.

В доме имеются две уютные спальни и большой санузел, где можно разместить все что необходимо для комфорта.

По вашему желанию возможно изменить внутреннюю планировку, добавить необходимые помещения и комнаты, также увеличить или уменьшить размеры дома — совершенно бесплатно.