Строительная компания «ДачаЗел» представляет уникальное предложение на рынке загородной недвижимости — «Дом+Участок». На продажу выставлен одноэтажный средне-размерный дом, построенный в лучших традициях финских каркасных домов — это полноценный загородный дом, предназначенный для комфортного проживания на природе семьи из 2-4 человек.
Средне-размерный дом с двумя спальнями построен в стиле «Barnhouse». Предназначен для комфортного проживания на природе семьи из 2-4 человек. Один этаж. Площадь дома 75 квадратных метров. Открытая веранда площадью 18 квадратных метров.
Зона кухни-гостиной площадью 23 квадратных метра, с большими панорамными окнами, в сочетании с высокими потолками 3,3 метра, придают этому помещению еще больший объем.
В доме имеются две уютные спальни и большой санузел, где можно разместить все что необходимо для комфорта.
По вашему желанию возможно изменить внутреннюю планировку, добавить необходимые помещения и комнаты, также увеличить или уменьшить размеры дома — совершенно бесплатно.
Участки для строительства находятся в новом КП «Алексеевские дачи». Поселок расположен в идеальном тихом месте, окружен с трех сторон лесом, по поселку уложены дороги с твердым покрытием.
На всех участках, предлагаемых строительной компанией «ДачаЗел», имеются все коммуникации (электричество 15 кВт, водоснабжение, канализация).
В 20 минутах езды от города Зеленограда, в 10 минутах от пляжа Истринского водохранилища.
По стандартной цене: стоимость дома с участком составляет 4.900.000 рублей.
По промоакции от СК «ДачаЗел»: до 15 мая 2022 года стоимость дома с участком составляет 4.490.000 рублей.
Подробности можно узнать у менеджеров компании по телефону.
График работы офиса в корпусе 2024 в Зеленограде:
- Вторник-суббота 9:00—18:00, воскресенье 9:00—15:00, понедельник — выходной
- Телефоны: 8 (926) 277-48-36, 8 (499) 398-02-11
- Сайт: dachazel.ru
- ВКонтакте: @dachazel
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