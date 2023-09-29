Поиграть в «Мафию» в Зеленограде — ближайшая игра 1 октября в ресторане «Якитория» 29.09.2023 Реклама Розова В.В, ИНН 773580178812, erid:LatgC6WK2

Поиграть в «мафию» в Зеленограде!

Приходи:

  • познакомиться
  • повеселиться
  • подумать
  • попробовать что-то новое.

Впечатляющая игра, душевная атмосфера и новые знакомства спасут от рутины.


Ближайшая игра «Городская мафия» состоится уже в это воскресенье.

Когда: 1 октября, в 19.00
Где: ресторан «Якитория», корпус 1550.

Другие мероприятия

Открытые вечера для новичков и опытных игроков — три раза в неделю.

А также:

  • классическая мафия
  • «Бункер»
  • детективная игра «Семейка Смит»
  • «Остров Страха»
  • «Денежный поток 101»
  • Быстрые свидания.

А заказать ведущего на выезд (взрослым/детям) можно в любое время:).

Телефон: 8-977-519 21 07, Виктория

Вконтакте, Телеграм

Метки:
ролевая игра, Якитория (корпус 1550)
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вторая «Пятерочка» в одном доме открылась в Зеленограде. Между входами в старый и новый магазин всего сорок метров Новости
Новые возможности избавиться от старых вещей появились в Зеленограде — через постаматы в «Пятёрочках» и «Перекрестках» и в обувном магазине Ralf Ringer Новости
Птенца черного лебедя, запутавшегося языком в рыболовной леске, спасли на пруду Быково болото Новости
Школа рисования «Палитра увлечений» приглашает детей от 7 лет на курсы академического рисунка, живописи и многослойной акварели Реклама
Дачный автобус 403 перестал останавливаться в Зеленограде. Потому что теперь он ездит по правилам, а раньше нарушал Новости
Школа плавания «Swim Shot» для всей семьи! Открыт набор в бассейн в 18-м микрорайоне Реклама
О сроках постройки сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами чиновники говорят туманно, но «с осторожным оптимизмом». Возможно, в следующем году этот самый «сложный сложный объект» закончат Новости
Вакансия упаковщика на складе (сборка подарочных наборов) — до 4000 в день, возможна подработка Реклама
Штрафовать за дневной шум от ремонта будет не полиция, а ОАТИ. Вот только им сложно дозвониться Новости
Концерт Дианы Анкудиновой — 20 октября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Ещё один областной автобусный маршрут попытались отменить после запуска МЦД. А потом пришлось отменять отмену Новости
Межвузовский спортивный турнир «Кубок университетов 2023» на кубок «СпецДорПроект» — с 30 сентября по 1 октября Афиша
Особо охраняемые природные территории Зеленограда передали префектуре. Это может сделать лесопарки более удобными для людей Новости
Новое кафе «Золотой век» возле станции Крюково: уютно, вкусно, недорого Реклама
Вместо причала лодочной станции на Школьном озере сделают мостки для рыбаков Новости
Роботехника с пяти лет — реальность! Идет набор в школу роботехники и программирования «Роббо Клуб» Реклама
Собянин переназначил зеленоградское начальство — префекта и его заместителей — на следующие пять лет Новости
Концерт группы «Северный флот» — 4 октября на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Бесплатный мастер-класс «Создание 3D-персонажа из игры Among Us» — 30 сентября в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Строительство спорткомплекса запланировали в Голубом Новости
«Андреевка Life»: жилой комплекс в пяти минутах от Зеленограда Истории
Музей «Московский транспорт» планируют открыть в Зеленограде Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 27 сентября по 29 октября в ДК «Метролог» Реклама
У большого заброшенного помещения во «Флейте» спустя восемь лет появился новый владелец. Он может открыть там что пожелает или перепродать его Новости
SURA SUSHI с заботой о твоём здоровье! Реклама
Для продуктовой ярмарки в 11-м микрорайоне построят всепогодный павильон Новости
Двенадцать зеленоградцев лишились возможности брать в прокат электросамокаты. Но этого мало Новости
Концерт этно-экстрим-группы «ИВА НОВА» — 29 сентября в «Кинематографе». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Школы используют запрещенные воздуходувки для уборки листьев. Иногда прямо во время уроков Истории
Закрылось кафе в старом вокзале на станции Крюково. Здание пустует, а что там будет — пока неизвестно Новости
Какое направление танцев подойдет вашему ребенку? Реклама
День хлеба - ровно 43 года назад на зеленоградском хлебозаводе испекли первый хлеб Истории
В каких домах Зеленограда будут делать капитальный ремонт и менять лифты в 2024—2026 годах Новости
Зеленоградский регбийный клуб «Фаворит» проводит набор юношей и девушек 2010-2018 годов рождения Реклама
Историческая остановка на Центральном проспекте протекает и осыпается. Её не могут починить несколько месяцев Истории
Клещи активизировались в сентябре. А с начала года число укусов и заболеваний боррелиозом выросло на треть Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру