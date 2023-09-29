Поиграть в «мафию» в Зеленограде!
Приходи:
- познакомиться
- повеселиться
- подумать
- попробовать что-то новое.
Впечатляющая игра, душевная атмосфера и новые знакомства спасут от рутины.
Ближайшая игра «Городская мафия» состоится уже в это воскресенье.
Когда: 1 октября, в 19.00
Где: ресторан «Якитория», корпус 1550.
Другие мероприятия
Открытые вечера для новичков и опытных игроков — три раза в неделю.
А также:
- классическая мафия
- «Бункер»
- детективная игра «Семейка Смит»
- «Остров Страха»
- «Денежный поток 101»
- Быстрые свидания.
А заказать ведущего на выезд (взрослым/детям) можно в любое время:).
Телефон: 8-977-519 21 07, Виктория
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