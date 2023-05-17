Поезд с новинками от SURA SUSHI не остановить! 17.05.2023 реклама

В последнее время SURA SUSHI не переставали радовать тебя очень разными и, при этом, крутыми нововведениями в меню.
Что? Ты еще не в курсе? Так давай расскажем тебе про этих красавчиков.

Тар-тар из лосося и спелого авокадо

Идеальное сочетание вечной классики в виде свежайшего лосося, красного лучка, спелого авокадо и капельки лимонного сока.

Зеленый дракон

Нежнейший творожный сыр, ароматный жареный лосось, спелое авокадо, манго, свежий огурец и все это с дуэтом соусов с пикантной ноткой.

Смелое и яркое сочетание, которое точно покорит твое сердечко!

Тацу

Сверху — нежный тунец, который обволакивает спайси соус, а внутри — хрустящие огромные креветки в кляре в сочетании с кинзой. С чем-чем? Правильно, кинзой.

Вся эта вкуснятина уже ждёт тебя на сайте surasushi.ru в разделе «новинки».

Искренне твои, SURA SUSHI

Метки:
доставка готовой еды, рыба и морепродукты, доставка суши и роллов
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