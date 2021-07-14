Подводный вакуумный массаж — новая процедура в клинике «ЭстеДи» 14.07.2021 Реклама

Подводный вакуумный массаж — это уникальная разработка российских ученых, которая уже более десяти лет приносит людям оздоровление, омоложение и красоту.

Суть метода в специальной запатентованой насадке, которая создает вакуум под водой. В результате приятной процедуры тело подвергается легкой декомпрессии и механическому воздействию (растягиванию, закручиванию и вибрации). Это своего рода анти-массаж, работа от тела, а не давление на него.

В результате даже одной процедуры значительно улучшается ток лимфы и кровообращение в тканях, сосуды становятся эластичными, выравниваются капилляры, нормализуется давление и сахар в крови, жировая прослойка разрушается, из организма выводится лишняя вода вместе со шлаками и токсинами через клеточные мембраны, очищается внутриклеточное пространство.

Мощный оздоровительный эффект от процедуры и ее комфортность не достижимы обычным ручным массажем или вакуумными банками. А комплексное воздействие на организм экономит ваше время и деньги на походы сразу к нескольким разным специалистам.

  • Снятие мышечных спазмов
  • Нормализация сна
  • Уменьшение объемов тела и снижение веса
  • Уменьшение целлюлита
  • Лимфодренажный массаж
  • Улучшение кровообращения.

Ручной подводный душ-массаж — это медицинская процедура гидромассажа, которая является действенным способом восстановительного лечения и профилактики различных заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной, эндокринной, иммунной и сердечно-сосудистой системы, стимуляции обменных процессов, лечения и профилактики ожирения, коррекции и формирования силуэта. Процедура незаменима в программах детоксикации и релаксации.

В клинике «Эстеди» ручной подводный массаж проходит в новой профессиональной лечебной ванне большой ёмкости — 600 литров. Процедуру проводят квалифицированные, сертифицированные специалисты-медики с большим опытом работы.

Можно покупать курс процедур, по абонементам — это выгодно.

Вопросы и запись в семейную клинику ЭстеДи:

  • 8-499-166-70-71
  • info@estedi.ru
  • Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515
  • Режим работы: ежедневно с 08:00 до 20:00

Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 25 февраля 2020 года №ЛО-77-01-019677

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Эстеди
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