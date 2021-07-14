В результате даже одной процедуры значительно улучшается ток лимфы и кровообращение в тканях, сосуды становятся эластичными, выравниваются капилляры, нормализуется давление и сахар в крови, жировая прослойка разрушается, из организма выводится лишняя вода вместе со шлаками и токсинами через клеточные мембраны, очищается внутриклеточное пространство.

Мощный оздоровительный эффект от процедуры и ее комфортность не достижимы обычным ручным массажем или вакуумными банками. А комплексное воздействие на организм экономит ваше время и деньги на походы сразу к нескольким разным специалистам.

Снятие мышечных спазмов

Нормализация сна

Уменьшение объемов тела и снижение веса

Уменьшение целлюлита

Лимфодренажный массаж

Улучшение кровообращения.

Ручной подводный душ-массаж — это медицинская процедура гидромассажа, которая является действенным способом восстановительного лечения и профилактики различных заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной, эндокринной, иммунной и сердечно-сосудистой системы, стимуляции обменных процессов, лечения и профилактики ожирения, коррекции и формирования силуэта. Процедура незаменима в программах детоксикации и релаксации.