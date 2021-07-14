Подводный вакуумный массаж — это уникальная разработка российских ученых, которая уже более десяти лет приносит людям оздоровление, омоложение и красоту.
Суть метода в специальной запатентованой насадке, которая создает вакуум под водой. В результате приятной процедуры тело подвергается легкой декомпрессии и механическому воздействию (растягиванию, закручиванию и вибрации). Это своего рода анти-массаж, работа от тела, а не давление на него.
В результате даже одной процедуры значительно улучшается ток лимфы и кровообращение в тканях, сосуды становятся эластичными, выравниваются капилляры, нормализуется давление и сахар в крови, жировая прослойка разрушается, из организма выводится лишняя вода вместе со шлаками и токсинами через клеточные мембраны, очищается внутриклеточное пространство.
Мощный оздоровительный эффект от процедуры и ее комфортность не достижимы обычным ручным массажем или вакуумными банками. А комплексное воздействие на организм экономит ваше время и деньги на походы сразу к нескольким разным специалистам.
- Снятие мышечных спазмов
- Нормализация сна
- Уменьшение объемов тела и снижение веса
- Уменьшение целлюлита
- Лимфодренажный массаж
- Улучшение кровообращения.
Ручной подводный душ-массаж — это медицинская процедура гидромассажа, которая является действенным способом восстановительного лечения и профилактики различных заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной, эндокринной, иммунной и сердечно-сосудистой системы, стимуляции обменных процессов, лечения и профилактики ожирения, коррекции и формирования силуэта. Процедура незаменима в программах детоксикации и релаксации.
В клинике «Эстеди» ручной подводный массаж проходит в новой профессиональной лечебной ванне большой ёмкости — 600 литров. Процедуру проводят квалифицированные, сертифицированные специалисты-медики с большим опытом работы.
Можно покупать курс процедур, по абонементам — это выгодно.
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