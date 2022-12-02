Зеленоградская строительная компания «ДачаЗел» 16 лет специализируется на реконструкции и ремонте загородных и дачных домов. Специальное предложение: с выгодой до 30% при заключении договора до 15 декабря 2022 года.
Чтобы жить с комфортом за городом, совершенно не обязательно строить новый дом. Можно просто отремонтировать старый и создать все условия в нем! В «ДачаЗел» помогут качественно и в оптимальные сроки подготовить достойные условия проживания за городом.
Строительная компания «ДачаЗел» занимается профессиональной реконструкцией и ремонтом загородных частных домов. Реконструкция и ремонт домов требует от исполнителя большого практического опыта и знаний, чтобы выполнить все работы грамотно, с учетом строительных норм и правил.
«ДачаЗел» специализируется на следующих работах:
- Увеличение площади дома, строительство различных пристроек, веранд, террас, надстройка второго или мансардного этажа.
- Утепление фасада домов с последующей отделкой различными современными материалами.
- Ремонт и перепланировка помещений внутри дома, ремонт межэтажных перекрытий.
- Замена окон, дверей.
- Восстановление фасада дома.
- Ремонт и замена кровли крыши частного дома.
- Строительство и реконструкция фундамента.
- Обустройства санузла и ванных комнат.
- Дренаж и планировка участка.
- Ремонт отопления, водоснабжения.
- Прокладка и реконструкция инженерных коммуникаций (отопление, водоснабжение, септики, электромонтаж).
- Снос ветхих строений и вывоз строительного мусора.
Очень важно выполнять все вышеперечисленные работы с помощью квалифицированных специалистов, чтобы избежать дополнительных затрат и переделок.
Квалификация специалистов «ДачаЗел» позволяет выполнять работу практически любой сложности. За каждым объектом закрепляется прораб, который осуществляет непосредственный технический контроль, следит за оперативной доставкой материалов и техники на объект.
Посмотреть видео со строительных объектов можно в социальных сетях «ДачаЗел» и на сайте dachazel.ru. Все способы связи — по ссылке на taplink.
В этом случае вам нужна первичная консультация — для более конструктивного диалога со специалистом понадобятся фотографии вашего дома и нарисованный хотя бы от руки план-схема того, что вы хотите сделать. Запишитесь на консультацию по телефону 8-926-277-48-36 или отправьте подготовленный материал на почту dachazel@yandex.ru.
Для более детальной подготовки технического задания на выполнение работ после консультации со специалистом понадобится выезд на объект.
После проработки перечень и стоимость планируемых работ фиксируются в договоре. На все работы предоставляется гарантия.
Выставочная площадка «ДачаЗел» находится в Солнечногорском районе в коттеджном поселке «Алексеевские дачи».
Для посещения выставочной площадки и консультации необходимо предварительно записаться.
Компания «ДачаЗел» уже более 16 лет занимается строительством дачных и загородных домов из различных материалов (каркас, профилированный брус, газобетон). Еще больше проектов смотрите на сайте dachazel.ru.
«ДачаЗел» приглашает посетить объекты, на которых сейчас ведется строительство, чтобы вы могли оценить качество работ и используемых материалов. Или посмотрите прямые трансляции со строящихся объектов в Инстаграме (запрещена в РФ), на каналах в Youtube и ТikTok.
Есть вопросы? Приезжайте в новый офис продаж в Зеленограде (корп. 2024). На стендах представлены варианты отделок, многослойная отделка стен в разрезе, примеры новых материалов, о которых вы, возможно, даже и не слышали.
Офис продаж в Зеленограде
- Адрес: корпус 2024
- Телефоны: 8-926-277-48-36, 8-499-398-02-11.
График работы
- вторник-суббота: с 9:00 до 18:00
- воскресенье: с 9:00 до 15:00
- понедельник: выходной.
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