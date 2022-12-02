Строительная компания «ДачаЗел» занимается профессиональной реконструкцией и ремонтом загородных частных домов. Реконструкция и ремонт домов требует от исполнителя большого практического опыта и знаний, чтобы выполнить все работы грамотно, с учетом строительных норм и правил.

«ДачаЗел» специализируется на следующих работах:

Увеличение площади дома, строительство различных пристроек, веранд, террас, надстройка второго или мансардного этажа.

Утепление фасада домов с последующей отделкой различными современными материалами.

Ремонт и перепланировка помещений внутри дома, ремонт межэтажных перекрытий.

Замена окон, дверей.

Восстановление фасада дома.

Ремонт и замена кровли крыши частного дома.

Строительство и реконструкция фундамента.

Обустройства санузла и ванных комнат.

Дренаж и планировка участка.

Ремонт отопления, водоснабжения.

Прокладка и реконструкция инженерных коммуникаций (отопление, водоснабжение, септики, электромонтаж).

Снос ветхих строений и вывоз строительного мусора.

Очень важно выполнять все вышеперечисленные работы с помощью квалифицированных специалистов, чтобы избежать дополнительных затрат и переделок.

Квалификация специалистов «ДачаЗел» позволяет выполнять работу практически любой сложности. За каждым объектом закрепляется прораб, который осуществляет непосредственный технический контроль, следит за оперативной доставкой материалов и техники на объект.

Посмотреть видео со строительных объектов можно в социальных сетях «ДачаЗел» и на сайте dachazel.ru. Все способы связи — по ссылке на taplink.