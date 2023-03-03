Ломаешь голову, что подарить любимой? Подари сертификат в центр красоты и здоровья «Оникс» в 17-м микрорайоне. Услугу она выберет на свой вкус — в предложении «Оникса» массаж, косметология, LPG, соляная пещера и многое другое.
Оздоровительный комплекс «Оникс» предлагает комплекс услуг по уходу за общим здоровьем организма.
- LPG (Франция)
- Кедровая бочка
- Соляная пещера
- Массаж
- Прессотерапия
- Косметология
- Психолог.
Специалисты «Оникса» — имеют медицинское образование.
Центр использует оригинальное оборудование.
Первый сеанс в соляной пещере — БЕСПЛАТНО!
Адрес: Георгиевский проспект, 33к6
Подробности уточняйте по телефону 8-966-056-55-44
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