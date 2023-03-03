Подари любимой сертификат в центр красоты и здоровья — праздничное предложение от оздоровительного центра «Оникс» 03.03.2023 Реклама

Ломаешь голову, что подарить любимой? Подари сертификат в центр красоты и здоровья «Оникс» в 17-м микрорайоне. Услугу она выберет на свой вкус — в предложении «Оникса» массаж, косметология, LPG, соляная пещера и многое другое.

Оздоровительный комплекс «Оникс» предлагает комплекс услуг по уходу за общим здоровьем организма.

  • LPG (Франция)
  • Кедровая бочка
  • Соляная пещера
  • Массаж
  • Прессотерапия
  • Косметология
  • Психолог.

Специалисты «Оникса» — имеют медицинское образование.
Центр использует оригинальное оборудование.

Первый сеанс в соляной пещере — БЕСПЛАТНО!

Адрес: Георгиевский проспект, 33к6
Подробности уточняйте по телефону 8-966-056-55-44

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Метки:
красота и уход, салон красоты, массаж, косметолог, соляная пещера
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