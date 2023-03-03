Ломаешь голову, что подарить любимой? Подари сертификат в центр красоты и здоровья «Оникс» в 17-м микрорайоне. Услугу она выберет на свой вкус — в предложении «Оникса» массаж, косметология, LPG, соляная пещера и многое другое.