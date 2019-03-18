Техническое обслуживание( ТО ) очень важная и даже необходимая процедура для автомобиля. Регулярное прохождение ТО продлевает срок эксплуатации автомобиля. А также позволяет избежать серьезных поломок и аварий, которые негативно отражаются на вашем настроении, здоровье и даже жизни.
Подробная информация об акции и сроках её проведения здесь.
Для Вашего удобства работы производятся по предварительной записи по телефонам.
Техцентр «Автолидер» +7(985)363-77-44, +7(917)582-74-74,
Автотехцентр «Автолидер» работает в Зеленограде уже более 17 лет, наши клиенты доверяют нам и мы всегда оправдываем это доверие. Мы даем гарантию 2 года на все наши работы при соблюдении условий эксплуатации автомобиля. Мы отвечаем за качество своей работы.
«Автолидер» находится в поселке Андреевка, 50 метров от АЗС «Карат» в сторону Пятницкого шоссе.
http://автосервис-зеленоград.рф,
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