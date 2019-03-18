Плановое техническое обслуживание (ТО) всего за 1750 рублей в Техцентре «Автолидер» 18.03.2019 Техцентр «Автолидер» Реклама

Техническое обслуживание( ТО ) очень важная и даже необходимая процедура для автомобиля. Регулярное прохождение ТО продлевает срок эксплуатации автомобиля. А также позволяет избежать серьезных поломок и аварий, которые негативно отражаются на вашем настроении, здоровье и даже жизни.

Подробная информация об акции и сроках её проведения здесь.

Для Вашего удобства работы производятся по предварительной записи по телефонам.

Техцентр «Автолидер» +7(985)363-77-44, +7(917)582-74-74,

Автотехцентр «Автолидер» работает в Зеленограде уже более 17 лет, наши клиенты доверяют нам и мы всегда оправдываем это доверие. Мы даем гарантию 2 года на все наши работы при соблюдении условий эксплуатации автомобиля. Мы отвечаем за качество своей работы.

«Автолидер» находится в поселке Андреевка, 50 метров от АЗС «Карат» в сторону Пятницкого шоссе.

http://автосервис-зеленоград.рф,

http://avto-zelenograd.ru/

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