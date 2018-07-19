Собственная пивоварня — гордость «Pivaldi». Мы варим пиво на современном оборудовании по нашему секретному рецепту. Пивовары «Pivaldi» — мастера своего дела, они знают, как сварить бесподобное пиво. Откроем один из секретов: мы варим пиво под классическую музыку, которая меняет структуру воды, добавляя пенному напитку благородные нотки. В помещении, где варится пиво, стоит музыкально-технологическое чудо — самоиграющее пианино, которое исполняет лучшие произведения классической музыки для лучшего пива. Пиво, в процессе варки, тонко чувствует настроение и атмосферу, оно может радоваться и обижаться. Пивовары «Pivaldi» моделируют настроение пива с помощью музыки, доводя вкус до совершенства. Поэтому нашего главного пивовара мы зовем Маэстро.