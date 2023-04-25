Перманентный макияж у мастера Оксаны Резник — не упустите весенние цены 25.04.2023 Реклама

Красивый взгляд без косметики 24 часа в сутки — благодаря перманентному макияжу. Хотим вас познакомить с сертифицированным мастером перманентного макияжа — Резник Оксаной. Рассказываем о ценах на её услуги по весенней акции скидок.

В своей работе Оксана использует качественные пигменты и одноразовые материалы.

Давно хотели сделать перманентный макияж? Это очень удобно! Вы чувствуете себя комфортно в любой ситуации.

Весенние цены:

  • перманентный макияж брови/губы — 4000 рублей (вместо 6000 рублей)
  • межресничка — 3000 рублей (вместо 5000 рублей).

Куда бы Вы не собрались — шикарный перманент будет всегда кстати.

Контакты

Телефон: 8-985-158-33-72

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*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена.

Метки:
красота и уход
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