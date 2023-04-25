В своей работе Оксана использует качественные пигменты и одноразовые материалы.

Давно хотели сделать перманентный макияж? Это очень удобно! Вы чувствуете себя комфортно в любой ситуации.

Весенние цены:

перманентный макияж брови/губы — 4000 рублей (вместо 6000 рублей)

межресничка — 3000 рублей (вместо 5000 рублей).

Куда бы Вы не собрались — шикарный перманент будет всегда кстати.