Красивый взгляд без косметики 24 часа в сутки — благодаря перманентному макияжу. Хотим вас познакомить с сертифицированным мастером перманентного макияжа — Резник Оксаной. Рассказываем о ценах на её услуги по весенней акции скидок.
В своей работе Оксана использует качественные пигменты и одноразовые материалы.
Давно хотели сделать перманентный макияж? Это очень удобно! Вы чувствуете себя комфортно в любой ситуации.
Весенние цены:
- перманентный макияж брови/губы — 4000 рублей (вместо 6000 рублей)
- межресничка — 3000 рублей (вместо 5000 рублей).
Куда бы Вы не собрались — шикарный перманент будет всегда кстати.
Контакты
Телефон: 8-985-158-33-72
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*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена.
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