Друзья, пекарня-кондитерская «Булонже» начинает работать в 3-м микрорайоне и приглашает всех на торжественное открытие.
Дата: 23 сентября, начало в 12:00
Местоположение: Зеленоград, к360А
Присоединяйтесь к торжественному открытию пекарни-кондитерской, чтобы вкусно и приятно провести день с семьёй и друзьями.
По случаю официального открытия будет:
- развлекательная программа для детей
- дегустация изделий
- конкурсы для взрослых
- игры и танцы.
В «Булонже» стремятся создавать моменты чистого блаженства, страсть к выпечке и кондитерскому мастерству воплощена в каждом рецепте, обещая вам незабываемые впечатления от каждого кусочка.
Чего ожидать:
- аппетитный ассортимент сладкой и сытной выпечки
- неотразимые десерты
- свежеиспеченные хлеба ручной работы
- ароматные кофейные напитки и горячие чаи, которые растопят ваше сердце
- уютная атмосфера, где вы можете расслабиться и насладиться своим вкусным отдыхом.
Оставайтесь с «Булонже» на связи, чтобы знать о новинках, розыгрышах и новостях.
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До встречи в «Булонже»!
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