Присоединяйтесь к торжественному открытию пекарни-кондитерской, чтобы вкусно и приятно провести день с семьёй и друзьями.



По случаю официального открытия будет:



развлекательная программа для детей

дегустация изделий

конкурсы для взрослых

игры и танцы.

В «Булонже» стремятся создавать моменты чистого блаженства, страсть к выпечке и кондитерскому мастерству воплощена в каждом рецепте, обещая вам незабываемые впечатления от каждого кусочка.

Чего ожидать: