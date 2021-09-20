Только в эти дни стоимость одного занятия составит 200 рублей вместо 550. По специальной цене можно будет попробовать каждое из 14 направлений студии: это танцы, йога, растяжка и фитнес. Есть группы для школьников, подростков, взрослых и тех, кто постарше. Все занятия проходят в мини-группах 5-8 человек — это позволит заниматься с комфортом и получить наилучший результат.
Студия расположена в 4 районе рядом с Детским миром и Океаном на первом этаже жилого дома, в корпусе 454
- Бачата
- Хип-хоп
- К-поп
- Тверк
- Джаз-фанк
- Женский дансхолл
- Стрип-пластика
- Хип-хоп для детей
- Растяжка
- Школа шпагата
- Фитнес программы
- Здоровая спина
- Хатха йога
- Виньяса йога
- Йога Айенгара
Все направления подходят для новичков. Регулярные занятия в студии «Феникс» помогут раскрепоститься, стать женственнее и увереннее в себе. Растяжка и фитнес подарят телу легкость и пластичность. Здоровая спина поможет избавиться от болей в спине, сутулости, ощущения зажатости. А все направления йоги дадут спокойствие и ощущение гармонии с собой, помогут очистить голову и отвлечься от проблем — словом то, в чем больше всего нуждается современный человек.
Только на неделе открытых уроков можно будет купить абонемент по сниженной цене:
- 4 занятия 1600 вместо 2000
- 8 занятий 3000 вместо 3700
- 16 занятий 5000 вместо 5600
По одному абонементу можно посещать все направления, получая лучший результат.
Записаться можно через сайт, соцсети или по телефону: 8-985-462-78-37
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