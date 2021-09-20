Открытые уроки в студии танцев и йоги «Феникс» — 27 сентября по 3 октября 20.09.2021 Реклама

Только в эти дни стоимость одного занятия составит 200 рублей вместо 550. По специальной цене можно будет попробовать каждое из 14 направлений студии: это танцы, йога, растяжка и фитнес. Есть группы для школьников, подростков, взрослых и тех, кто постарше. Все занятия проходят в мини-группах 5-8 человек — это позволит заниматься с комфортом и получить наилучший результат.
Студия расположена в 4 районе рядом с Детским миром и Океаном на первом этаже жилого дома, в корпусе 454

Современные танцевальные направления:

  • Бачата
  • Хип-хоп
  • К-поп
  • Тверк
  • Джаз-фанк
  • Женский дансхолл
  • Стрип-пластика
  • Хип-хоп для детей

Направления для красоты и здоровья тела:

  • Растяжка
  • Школа шпагата
  • Фитнес программы
  • Здоровая спина

Направления для здоровья души и тела:

  • Хатха йога
  • Виньяса йога
  • Йога Айенгара

Все направления подходят для новичков. Регулярные занятия в студии «Феникс» помогут раскрепоститься, стать женственнее и увереннее в себе. Растяжка и фитнес подарят телу легкость и пластичность. Здоровая спина поможет избавиться от болей в спине, сутулости, ощущения зажатости. А все направления йоги дадут спокойствие и ощущение гармонии с собой, помогут очистить голову и отвлечься от проблем — словом то, в чем больше всего нуждается современный человек.

Только на неделе открытых уроков можно будет купить абонемент по сниженной цене:

  • 4 занятия 1600 вместо 2000
  • 8 занятий 3000 вместо 3700
  • 16 занятий 5000 вместо 5600

По одному абонементу можно посещать все направления, получая лучший результат.

Записаться можно через сайт, соцсети или по телефону: 8-985-462-78-37

Студия танцев и йоги «Феникс» в соцсетях:

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Метки:
танцы, фитнес, йога, Феникс
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