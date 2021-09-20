Только в эти дни стоимость одного занятия составит 200 рублей вместо 550. По специальной цене можно будет попробовать каждое из 14 направлений студии: это танцы, йога, растяжка и фитнес. Есть группы для школьников, подростков, взрослых и тех, кто постарше. Все занятия проходят в мини-группах 5-8 человек — это позволит заниматься с комфортом и получить наилучший результат.

Студия расположена в 4 районе рядом с Детским миром и Океаном на первом этаже жилого дома, в корпусе 454