Открыт набор в «Малую Компьютерную Академию» на 2023/24 учебный год — в июне действуют скидки 07.06.2023 Реклама

Открыт набор в «Малую Компьютерную Академию» компьютерной академии «ТОП» на 2023/24 учебный год.

«Малая Компьютерная Академия» — это место, где студенты осваивают технологии, которыми весь мир будет пользоваться в будущем. Подарите своему ребенку качественное образование.

Спешите, количество мест строго ограничено.

При бронировании в июне — скидка 15%
При одновременной покупке летних каникул в компьютерной академии «ТОП» — скидка 20%

Для взрослых тоже есть приятные бонусы. При бронировании программ обучения — пробный курс в подарок.

Адрес: Зеленоград, корпус 1651, 3 этаж, офис 305
Телефон: 8-495-135-05-80

Сайт

Метки:
образование и обучение, компьютерные курсы, роботехника, технические навыки и программирование, компьютерная академия топ
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На достройку здания несостоявшегося «аквапарка» выделили деньги. Через полтора года на его месте должен быть социальный центр Новости
РЖД просит зеленоградскую администрацию забрать себе здание старого вокзала в Крюково. И делать там, что угодно Новости
Открыт набор в «Малую Компьютерную Академию» на 2023/24 учебный год — в июне действуют скидки Реклама
Техника сгорела в нескольких квартирах дома в 1-м микрорайоне из-за скачка напряжения. «Жилищник» валит всё на неизвестных вандалов Новости
«Игрушечная» поможет ярко отметить детский праздник — игровая комната, кафе, фотозона Реклама
Остановку на нескольких станциях отменят для электричек 9 июня Новости
Магазин продуктов из регионов «Дай домой» открылся в 3-м микрорайоне. И тут же поссорился с местными жителями Новости
Станцию Крюково решили оставить в зоне «Пригород» МЦД — с более дорогими поездками. Обещания Собянина о стоимости поездок для зеленоградцев оказались ложью Новости
Надземный пешеходный переход через Центральный проспект закроют 7 июня на несколько часов Новости
Гончарная мастерская «Гранат»: летние занятия для детей и взрослых в Зеленограде Реклама
На Центральном проспекте делают новый разворот и левый поворот в 4-й микрорайон Новости
Островок безопасности установили на переходе через Озерную аллею Новости
LPG-массаж в студии коррекции фигуры «Elite / Gloss Laser» — не упустите скидки на бьюти-процедуры Реклама
Мнения о новом маршруте для автобуса e41 разделились почти поровну Новости
«Завершаем реконструкцию станции Крюково», отчитались в РЖД и уточнили, что готовность — 75%. До обещанного срока осталось чуть больше двух месяцев Новости
Трехкратное подорожание продлёнки в школе 609 директор опроверг. Но это неточно, а цена всё равно значительно вырастет Новости
Исполнилось 100 лет со дня рождения Георгия Ильина — первого историка Зеленограда Новости
Любителей ночных пикников возле Чёрного озера не смогли оштрафовать из-за ошибки в реестре зеленых насаждений Новости
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
Просветительский фестиваль «Воздух» — четыре летних недели, на газоне возле МИЭТа Афиша
Введен в эксплуатацию корпус 935 на Солнечной аллее, построенный по программе реновации Новости
Спортивный клуб Сергея Майфата проводит набор в детский лагерь в Сочи — дата выезда 18 июля Реклама
Изменения расписания электричек до конца июня. Отмены поездов и остановок, увеличенные интервалы, перерывы почти до четырех часов Новости
Институт Микроприборов и систем управления НИУ МИЭТ: перспективы и возможности Партнёрский материал
400-й автобус поменяет маршрут с 24 июня — не поедет по улице Юности по пути из Москвы. Такие же изменения могут внести в маршрут е41 Новости
Новости МЦД-3: сроки запуска, типы поездов, остановка на Ленинградском вокзале и стоимость проезда Новости
Команда единоборств «Тигры» приглашает на занятия каратэ и самообороной — есть секции для детей от 4 лет и взрослых Реклама
Полиция снова получила полномочия наказывать нарушителей тишины Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру