Открыт набор в «Малую Компьютерную Академию» компьютерной академии «ТОП» на 2023/24 учебный год.
«Малая Компьютерная Академия» — это место, где студенты осваивают технологии, которыми весь мир будет пользоваться в будущем. Подарите своему ребенку качественное образование.
Спешите, количество мест строго ограничено.
При бронировании в июне — скидка 15%
При одновременной покупке летних каникул в компьютерной академии «ТОП» — скидка 20%
Для взрослых тоже есть приятные бонусы. При бронировании программ обучения — пробный курс в подарок.
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, 3 этаж, офис 305
Телефон: 8-495-135-05-80
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