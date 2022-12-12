Услуги салонов «Прядки в порядке»

Парикмахерский зал

Маникюр/Педикюр

Косметология

Солярий.

Посмотреть прайс салона можно на сайте beauty-saas.ru и в мобильном приложении «Прядки в Порядке» (скачайте на App или Google).

В 2022-м «Прядки в порядке» выиграли в номинации «Лучший Салон года» в Зеленограде.