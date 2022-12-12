3 декабря на Георгиевском проспекте, 37к2 открылась новая семейная парикмахерская «Прядки в порядке» с демократичными ценами и приятным сервисом. Это уже четвёртая парикмахерская сети в Зеленограде.
- Парикмахерский зал
- Маникюр/Педикюр
- Косметология
- Солярий.
Посмотреть прайс салона можно на сайте beauty-saas.ru и в мобильном приложении «Прядки в Порядке» (скачайте на App или Google).
В 2022-м «Прядки в порядке» выиграли в номинации «Лучший Салон года» в Зеленограде.
- Весь декабрь салон дарит 1000 рублей всем новым гостям: перечисление происходит на карту клиента, с которой можно оплатить услуги салона. Начислить 1000 рублей до 31 декабря можно в любом из салонов.
- В «Прядках» действует система лояльности: каждая 6-я стрижка или маникюр — бесплатно.
Отличный вариант к Новому году выгодно постричься, обновить маникюр или оформить брови.
Часы работы: ежедневно с 09:00 до 21:00
Запись онлайн: прядки-в-порядке
Контакты салонов:
Георгиевский проспект, 37к2, 17 микрорайон
Телефон: 8-966-011-07-37
Корпус 1811
Телефон: 8-966-011-07-11
Корпус 1543
Телефон: 8-966-011-07-43
Корпус 1458
Телефон: 8-966-011-07-58