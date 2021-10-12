Грандиозная осенняя распродажа товаров для дома с максимальной скидкой для вас и ваших близких в магазине «1000 мелочей» по адресу: Зеленоград, Центральный проспект, корпус 438, 1 этаж. В связи с закрытием магазина только до 17 октября весь товар можно купить по цене закупки.

Для себя, для друзей, в подарок: посуда, текстиль, сувениры, сервизы, бытовая техника, постельное белье, детское постельное белье, одеяла и подушки, пледы, столовые приборы, кастрюли и сковороды, формы для выпекания и многое многое другое.