Грандиозная осенняя распродажа товаров для дома с максимальной скидкой для вас и ваших близких в магазине «1000 мелочей» по адресу: Зеленоград, Центральный проспект, корпус 438, 1 этаж. В связи с закрытием магазина только до 17 октября весь товар можно купить по цене закупки.
Для себя, для друзей, в подарок: посуда, текстиль, сувениры, сервизы, бытовая техника, постельное белье, детское постельное белье, одеяла и подушки, пледы, столовые приборы, кастрюли и сковороды, формы для выпекания и многое многое другое.
Распродажа продлится по 17 октября включительно.
Адрес: Зеленоград, Центральный проспект, корпус 438, 1 этаж
Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00
Сайт: www.1000-online.ru
Инстаграм: @1000_online.ru
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