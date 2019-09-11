До 30 сентября в сети стоматологических клиник «Никор» — скидки на услуги до 50%: имплантаты Nobel Biocare, профессиональную чистку зубов, терапевтическое лечение.
Имплантаты Nobel Biocare принадлежат к категории премиум. Это тот самый случай, когда высокая стоимость оправдана безупречным качеством изделий! В их производстве участвуют страны: Америка, Швеция, Израиль, Япония, а сама разработка принадлежит швейцарской компании Nobel Biocare, которая за 50 лет завоевала признание одного из самых передовых производителей имплантатов.
- Эти имплантаты могут быть установлены даже при минимальном объеме костной ткани, без дополнительного наращивания кости;
- Каждый имплантат компании Nobel Biocare имеет свой индивидуальный номер, что исключает возможность подделки;
- Пожизненная гарантия на имплантат производства компании Nobel Biocare, 5-летняя гарантия на качество материалов Nobel Procera;
Риск отторжения имплантатов сведен к минимуму.
Мировой опыт убедительно доказал, что только регулярная широкомасштабная профилактическая программа, реализуемая профессиональными гигиенистами, способна существенно снизить уровень стоматологической заболеваемости. Профессиональная чистка зубов избавит Вас от развития кариеса, воспалительных процессов в ротовой полости (пародонта), неприятного запаха, вызванного размножением бактерий, стоматита и множества других проблем.
Система отбеливания ZOOM 4 — это усовершенствованный метод отбеливания зубов, который обладает неоспоримыми преимуществами перед другими технологиями данной сферы.
- Отбеливание зубов на 8-12 тонов;
- Процедура длится 45 минут;
- Длительность эффекта от 3-х лет;
- Неизменная чувствительность зубов;
- Подбор нужного цвета до начала процедуры;
- Индивидуальный материал для отбеливания
- Подбор нужного цвета до начала процедуры
Отбеливают зубы в корпусах 250, 1004, 1204, 1825
Терапевтическое лечение — основа, без которой дальнейшие этапы лечения, будь то протезирование, имплантация, ортодонтическое или пародонтологическое лечение, невозможны. От того, насколько качественно проведена санация полости рта, во многом зависит конечный результат лечения и здоровье организма в целом.
Терапевтическая стоматология, прежде всего, направлена на выявление и лечение кариеса и его осложнений (пульпита и периодонтита). Кариес — это патологический процесс, характеризующийся прогрессирующим разрушением твердых тканей зуба (эмали и дентина) под воздействием кислот, являющихся продуктами жизнедеятельности микроорганизмов полости рта.
Терапевтическая стоматология также незаменима при травмах зубов, эрозии, патологических процессах в корневых каналах и др. Задачей врача является не только ликвидация заболевания, но и восстановление поврежденных тканей.
Порадуйте себя и подарите комфорт своей улыбке в сети стоматологических клиник «Никор»!
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