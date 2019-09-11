Терапевтическое лечение — скидка 20%

Терапевтическое лечение — основа, без которой дальнейшие этапы лечения, будь то протезирование, имплантация, ортодонтическое или пародонтологическое лечение, невозможны. От того, насколько качественно проведена санация полости рта, во многом зависит конечный результат лечения и здоровье организма в целом.

Терапевтическая стоматология, прежде всего, направлена на выявление и лечение кариеса и его осложнений (пульпита и периодонтита). Кариес — это патологический процесс, характеризующийся прогрессирующим разрушением твердых тканей зуба (эмали и дентина) под воздействием кислот, являющихся продуктами жизнедеятельности микроорганизмов полости рта.

Терапевтическая стоматология также незаменима при травмах зубов, эрозии, патологических процессах в корневых каналах и др. Задачей врача является не только ликвидация заболевания, но и восстановление поврежденных тканей.

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