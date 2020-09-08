Осенние предложения для автолюбителей и мотоциклистов от СТО Зеленоград. Услуги сезонного хранения 08.09.2020 Автосервис «СТО Зеленоград»

Современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков, сухой склад с оптимальными условиями для хранения сезонной резины и мотоциклов, опытный персонал, оптимальные цены, и комфортные условия для автомобилистов на время работ — вот что предлагает СТО Зеленоград.

До конца ноября сможете воспользоваться услугами хранения мотоцикла и летних шин всего по 1000 рублей в месяц в идеальных для этих предметов условиях.
Это идеальное решение ежегодной проблемы, возникающей у многих автомобилистов и мотоциклистов. Сырость в гаражах, неправильный и неподходящий для хранения температурный режим на балконах ведут к прямой порче не самого дешевого имущества.

К зимнему периоду обязательно нужно проверить автоэлектрику. Опытный автоэлектрик комплексно осмотрит, и подскажет, какие работы следует провести. Они могут касаться замены освещения в фарах, усиления проводки в некоторых местах, установки дополнительных разъемов.

На «СТО Зеленоград» вас приятно порадует высокий профессионализм специалистов, удобная система записи и отсутствие очередей, а также гарантия на все виды работ.

Ниже вы можете ознакомиться с основным перечнем услуг СТО Зеленоград:

  • Автомойка. Химчистка. Полировка.
  • 3D развал-схождение;
  • Ремонт любой сложности;
  • Все виды слесарных работ;
  • Техническое обслуживание. Прохождение регулярного ТО;
  • Диагностика и устранение проблем в автоэлектрике. Установка дополнительного оборудования;
  • Шиномонтаж, ремонт резины и правка дисков. Сезонное хранение.
  • Сварочные работы (любой вид металла), изготовление выхлопных систем;
  • Заправка и ремонт кондиционеров;
  • Тестирование и чистка форсунок;
  • Ремонт квадроциклов и багги;
  • Антикоррозийное покрытие;
  • Шумоизоляция;
  • Вклейка стекол;
  • Автозапчасти. Смазочные материалы и автохимия;
  • Изготовление диагностических карт, зарегистрированных в ЕАИСТО;

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Автосервис СТО Зеленоград/youtube.com

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Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33

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Метки:
автомобиль, мототехника, автосервис, шиномонтаж, СТО-Зеленоград
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