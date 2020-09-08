Современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков, сухой склад с оптимальными условиями для хранения сезонной резины и мотоциклов, опытный персонал, оптимальные цены, и комфортные условия для автомобилистов на время работ — вот что предлагает СТО Зеленоград.
До конца ноября сможете воспользоваться услугами хранения мотоцикла и летних шин всего по 1000 рублей в месяц в идеальных для этих предметов условиях.
Это идеальное решение ежегодной проблемы, возникающей у многих автомобилистов и мотоциклистов. Сырость в гаражах, неправильный и неподходящий для хранения температурный режим на балконах ведут к прямой порче не самого дешевого имущества.
К зимнему периоду обязательно нужно проверить автоэлектрику. Опытный автоэлектрик комплексно осмотрит, и подскажет, какие работы следует провести. Они могут касаться замены освещения в фарах, усиления проводки в некоторых местах, установки дополнительных разъемов.
На «СТО Зеленоград» вас приятно порадует высокий профессионализм специалистов, удобная система записи и отсутствие очередей, а также гарантия на все виды работ.
Ниже вы можете ознакомиться с основным перечнем услуг СТО Зеленоград:
- Автомойка. Химчистка. Полировка.
- 3D развал-схождение;
- Ремонт любой сложности;
- Все виды слесарных работ;
- Техническое обслуживание. Прохождение регулярного ТО;
- Диагностика и устранение проблем в автоэлектрике. Установка дополнительного оборудования;
- Шиномонтаж, ремонт резины и правка дисков. Сезонное хранение.
- Сварочные работы (любой вид металла), изготовление выхлопных систем;
- Заправка и ремонт кондиционеров;
- Тестирование и чистка форсунок;
- Ремонт квадроциклов и багги;
- Антикоррозийное покрытие;
- Шумоизоляция;
- Вклейка стекол;
- Автозапчасти. Смазочные материалы и автохимия;
- Изготовление диагностических карт, зарегистрированных в ЕАИСТО;
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Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33
+7(499)490-45-26
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