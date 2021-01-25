Очные консультации по направлениям подготовки — 30 января в МИЭТе 30 января 0:00 Национальный исследовательский университет "МИЭТ" (Московский институт электронной техники) Возраст 16+

30 января МИЭТ приглашает 11-классников на очные консультации по направлениям подготовки. До 1 февраля выпускникам нужно определиться с перечнем экзаменов по выбору. Что сдавать, чтобы поступить в МИЭТ?

Смотрите значительно расширившийся перечень предметов для каждого направления подготовки по ссылке. Не знаете, что выбрать? Записывайтесь на очные консультации .

Мероприятие проводится с соблюдением требований Роспотребнадзора. Количество мест ограничено.

Напоминаем, что новшества, утвержденные Минобрнауки России, значительно изменили процедуру поступления. Теперь вузы могут устанавливать на одно направление несколько наборов вступительных испытаний. В таком случае абитуриенты смогут выбрать предмет, по которому они предоставят результат ЕГЭ. Зачисление будет проводиться в два этапа: приоритетный (без вступительных испытаний, для льготников и целевого набора) и основной.

Группа для абитуриентов НИУ МИЭТ ВКонтакте

Задать вопросы можно по телефону: 8-499-729-75-04

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Метки:
абитуриенты, МИЭТ (Московский институт электронной техники)
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