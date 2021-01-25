30 января МИЭТ приглашает 11-классников на очные консультации по направлениям подготовки. До 1 февраля выпускникам нужно определиться с перечнем экзаменов по выбору. Что сдавать, чтобы поступить в МИЭТ?

Смотрите значительно расширившийся перечень предметов для каждого направления подготовки по ссылке. Не знаете, что выбрать? Записывайтесь на очные консультации .

Мероприятие проводится с соблюдением требований Роспотребнадзора. Количество мест ограничено.