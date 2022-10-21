Клип, снятый студией «Триумф». В ролях: руководитель студии «Триумф» Вадим Безменов, участники и родители участников студии «Триумф»

Занятия проходят в Культурном центре «Зеленоград» (ДК). Принимают после прослушивания всех желающих, взрослых и детей от семи лет. Верхней возрастной планки нет — например, старшей участнице студии 61 год. Это не самодеятельность — здесь занимаются серьезно, профессионально, работают на результат. Занятие вокалом — это постановка дыхания, певческой опоры и самого голоса, правильное интонирование (проще говоря, попадание в ноты), обучение импровизации, сценическое движение, работа с микрофоном и многое другое. Кстати, онлайн, на каких-то интернет-курсах научиться этому невозможно — заниматься музыкой можно только «вживую», во взаимодействии с учителем, который напрямую передает свои знания и умения ученику.



Руководит студией Вадим Безменов — преподаватель эстрадно-джазового вокала Института современного искусства, концертный исполнитель, артист ансамбля, продюсер. Важно, что это педагог высшей школы, поскольку есть прекрасные исполнители, не умеющие учить других людей своему ремеслу. «Певец» — не всегда равно «педагог».