Объявлен набор в зеленоградскую студию эстрадно-джазового вокала «Триумф». Для всех, кто хочет петь, а не подпевать 21.10.2022 Реклама

Ваш ребенок или вы сами любите петь, обожаете эстраду и джаз, мечтаете о сцене? Хотите однажды спеть как Арета Франклин или Уитни Хьюстон? Тогда вам нужны хороший преподаватель и готовность учиться. В студии «Триумф» не только успешно обучают эстрадному вокалу, но и выпускают в «большую жизнь» — ученики выступают на концертах участвуют в вокальных конкурсах с впечатляющими достижениями.

Клип, снятый студией «Триумф». В ролях: руководитель студии «Триумф» Вадим Безменов, участники и родители участников студии «Триумф»

Занятия проходят в Культурном центре «Зеленоград» (ДК). Принимают после прослушивания всех желающих, взрослых и детей от семи лет. Верхней возрастной планки нет — например, старшей участнице студии 61 год. Это не самодеятельность — здесь занимаются серьезно, профессионально, работают на результат. Занятие вокалом — это постановка дыхания, певческой опоры и самого голоса, правильное интонирование (проще говоря, попадание в ноты), обучение импровизации, сценическое движение, работа с микрофоном и многое другое. Кстати, онлайн, на каких-то интернет-курсах научиться этому невозможно — заниматься музыкой можно только «вживую», во взаимодействии с учителем, который напрямую передает свои знания и умения ученику.

Руководит студией Вадим Безменов — преподаватель эстрадно-джазового вокала Института современного искусства, концертный исполнитель, артист ансамбля, продюсер. Важно, что это педагог высшей школы, поскольку есть прекрасные исполнители, не умеющие учить других людей своему ремеслу. «Певец» — не всегда равно «педагог».

Обучение предполагает и скорый выход на сцену. Насколько скорый — зависит от степени подготовки ученика, но в любом случае он будет выступать. Это практика и преодоление сценического волнения. «Мне важно, чтобы ученики закрепляли свои знания на сцене», говорит Вадим. В ДК для этого созданы все условия. Здесь насыщенная концертная жизнь, четыре концертные площадки — два больших зала, атриум и диско-зал. Воспитанники «Триумфа» постоянно выступают и в сборных концертах, и на различных мероприятиях — например, на городских праздниках. В сентябре таких концертов было десять. Прекрасные вокальные номера участников студии зеленоградцы услышали и увидели, в частности, на Центральной площади в День города.

А есть уже и лауреаты масштабных вокальных конкурсов. Евгения Доброванова стала лауреатом 1-й степени в номинации «Эстрадный вокал, соло» на международном фестивале-конкурсе «Твой голос!», в котором участвовали 400 человек. Пела непростую джазовую классику — Summertime Гершвина. При этом Евгения начала заниматься в студии всего несколько месяцев назад. Теперь она готовится в другому конкурсу, где исполнит — внезапно — композицию в стиле «рок». Почему бы и нет?

Другая ученица, Анастасия Ракова, стала лауреатом 3-й степени в той же номинации на том же конкурсе. Она занимается в студии четыре месяца. А на днях юная Диана Парамонова также получила диплом 3-й степени на международном фестивале-конкурсе «Браво, артист» — в номинациях «Эстрадный вокал 10-12 лет» и «Лучший сценический образ».

Среди выпускников студии есть и поступившие в профильные вузы, на эстрадные отделения.

В студии также снимают клипы, учат сценическому движению, актерскому мастерству исполнителя. «Не бойтесь мечтать, верьте, что до мечты один шаг. Сделайте этот шаг — приходите к нам» — так отзывается о студии «Триумф» её участница Евгения.

Контакты эстрадно-джазовой студии «Триумф»:

Метки:
творчество, образование и обучение, вокал, пение, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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Объявлен набор в зеленоградскую студию эстрадно-джазового вокала «Триумф». Для всех, кто хочет петь, а не подпевать Реклама
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